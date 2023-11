Desde hace dos meses, conocemos que Final Fantasy VII: Ever Crisis llegará a PC vía Steam. Ahora, Square Enix por fin ha habilitado la página del producto en Steam y aunque estano indica cuándo sale o es la fecha de lanzamiento del juego ‘spin-off’ de FFVII, si nos permite conocer cuáles son los requerimientos técnicos para correr el juego en PC.

¿Qué es Final Fantasy VII: Ever Crisis?

Final Fantasy VII: Ever Crisis es un juego gratis que cada cierto tiempo agregará episodios que nos permitirán jugar eventos del Final Fantasy VII original de 1997, los juegos Crisis Core, Before Crisis, la película Advent Children e incluso tendrá elementos del desaparecido ‘battle royale’ The First Soldier. También tendrá una nueva trama que contará cómo fue la juventud de Sephirot que tiene muy entusiasmados a los fanáticos, pero ha sido criticado por su sistema de ‘lootboxes’ o cajas de botín.

Final Fantasy VII: Ever Crisis cuenta la historia de Zack Fair, un joven soldado de Shinra que lucha por cumplir sus sueños. La historia tiene lugar siete años antes de los eventos de Final Fantasy VII, y nos ayuda a comprender la importancia de Zack en el universo de Final Fantasy. Incluso los jugadores que nunca han jugado a Final Fantasy VII podrán familiarizarse rápidamente con los personajes y la historia.

¿Cómo es la jugabilidad de Final Fantasy VII: Ever Crisis?

En Final Fantasy VII: Ever Crisis, las batallas se basan en el sistema ATB original, pero se han añadido algunas novedades. Por ejemplo, ahora puedes realizar acciones automáticamente o acelerar la velocidad de las batallas. Además, puedes equipar a tus personajes con objetos, atuendos y habilidades únicas para personalizar su estilo de juego. Final Fantasy VII: Ever Crisis se puede jugar en solitario o en modo cooperativo con hasta cuatro jugadores.

¿Cuáles son los requerimientos técnicos de la versión para PC (Steam) de Final Fantasy VII: Ever Crisis?

Ya sabemos que para correr Final Fantasy VII: Ever Crisis en un celular solo necesitamos que minimo tenga un procesador Snapdragon 845, 4 de ram, 8 GB de almacenamiento y un sistema operativo Android 8.0 o iOS 13.0 o superior. Ahora, gracias a la págna oficial del juego en Steam conocemos cuáles son los requerimientos minimos y recomendados para correr Final Fantasy VII: Ever Crisis en PC.

Mínimos (1080p, 60 FPS) Recomendados (1080p, 60 FPS) Sistema Operativo Windows 10 x64 Windows 11 x64 Procesador AMD A8-7600 / Intel Core i3-3210 AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-6400 RAM 8 GB 8 GB GPU Gráficos AMD Radeon Vega 8 / Intel UHD 630 / NVIDIA GeForce GTX 750 Gráficos AMD Radeon Vega 8 / Intel UHD 630 / NVIDIA GeForce GTX 750 DirectX v12 v12

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de lanzamiento para Steam de Final Fantasy VII: Ever Crisis?

Final Fantasy VII: Ever Crisis ya esta disponible para Android y iOS. Sin embargo, de momento no conocemos una fecha de lanzamiento para la versión de PC. No obstante, en la página oficial del juego en Steam dice que será lanzado muy pronto.

