Armored Core VI: Fires of Rubicon – Reseña

La franquicia Armored Core debutó en julio de 1997 en la consola PlayStation y a lo largo de sus 26 años de existencia ha acumulado un total de 16 lanzamientos. El último de estos es Armored Core VI: Fires of Rubicon, juego que llega a PC y consolas de actual generación 10 años después de Veridict Day —la quinta entrega de la franquicia de FromSoftware que distribuye Bandai Namco en todo el mundo—.

El desarrollo de Armored Core VI: Fires of Rubicon, según palabras de Hidetaka Miyazaki, inició su desarrollo en el año 2016. Desde entonces el proyecto se mantuvo en secreto y solo hasta hace 9 meses Bandai Namco reveló oficialmente el nombre de la sexta entrega numerada de la franquicia de ‘mecha’ de FromSoftware. Desde entonces, los fanáticos del estudio japonés —famoso por juegos como Elden Ring, Dark Souls o Sekiro— han estado a la expectativa de ver cómo lucirá en la actual generación una de sus franquicias más longevas, la cual goza de una amplia popularidad en Japón. Así que en nuestra reseña o análisis nos adentraremos al conflicto de Rubicon 3 a bordo de nuestros AC para contarles si vale la pena o no Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Una nueva línea de tiempo

Los Armored Core (AC) son ‘mecha’ —o vehículos operados— que dentro del género son catalogados, al igual que los Gundam, como ‘Real Robots’

26 años en el mercado y 16 lanzamientos no es un número fácil de mantener con una sola línea temporal —más con una historia tan compleja para el jugador como la de la franquicia Armored Core—. Es por esta razón que —a lo largo de los años— la franquicia de ‘mecha’ de FromSoftware ha tenido cinco líneas temporales, siendo la del juego del 2023 la última de ellas. Pero antes de explicarles un poco sobre la historia de este juego, les contamos que en la franquicia Armored Core controlamos un protagonista mudo, el cual a medida que acepta trabajos de todas las partes involucradas en el conflicto va conociendo la historia del universo al que pertenece.

La historia de Armored Core VI: Fires of Rubicon inicia cuando es descubierto el Coral. Esta es una nueva sustancia misteriosa que se encuentra el planeta remoto, Rubicon 3. Gracias al descubrimiento de esta sustancia se esperaba que hiciera avanzar drásticamente las capacidades tecnológicas y de comunicación de la humanidad. Sin embargo, el Coral causó una catástrofe que envolvió el planeta y las estrellas circundantes en llamas y tormentas. Como resultado, se formó un sistema de estrellas ardientes.

A este fenómeno lo llamaron «las llamas de Ibis», luego de esto se pensó que el Coral había desaparecido.

Cerca de medio siglo después, la misma sustancia misteriosa resurgió en Rubicon 3. Este es un planeta ahora contaminado, sellado por la catástrofe y dónde solo se puede ver una interminable guerra por recursos y poder por parte de las corporaciones.

Un mundo donde la codicia y el capitalismo desmedido deshumanizan a los soldados

A diferencia de los ‘soulsborne’ en Armored Core, la historia se cuenta por medio de los diálogos con los personajes de apoyo ya sea antes o durante una misión.

Durante la historia de Armored Core VI: Fires of Rubicon controlamos a 621, un piloto mejorado de cuarta generación que hace parte de la unidad —o los mal llamados «perros»— del entrenador Walter. Nuestra agenda gira alrededor de las intenciones del entrenador Walter y de una misteriosa rubiconiana que se comunica con nosotros. Esto nos permite, no solo recibir trabajos a conveniencia de cada uno de ellos de todas las corporaciones o frentes armados de Rubicon 3, sino también conocer cómo los demás pilotos nos ven como uno de los perros de Walter y esta trata constantemente a 621 como un objeto. Sin embargo, esto no significa que en la historia de Armored Core VI: Fires of Rubicon el futuro de nuestro protagonista este sellado desde el inicio.

Para trabajar como mercenario necesitaremos robar una licencia, una vez lo hagamos seremos conocidos com Cuervo (Raven). Este es un guiño directo a anteriores juegos.

Al inicio de la historia o compaña de Armored Core VI: Fires of Rubicon, Walter nos dice que si conseguimos el Coral de Rubicon podremos comprar de nuevo nuestra vida. Mientras tanto, Ayre —la rubiconiana que nos hace encargos y a quién encontramos al final del primer capítulo — tiende a empatizar con 621. Además, Ayre nos cuenta —antes y durante las misiones en las que está involucrada— detalles interesantes sobre su civilización, el Colral y como en esta energia se transportan más cosas que simples datos. Estos detalles los omitimos para no dañarles la experiencia. Eso sí deben siempre prestar mucha atención a las conversaciones si quieren saber de qué va la historia del juego.

En Armored Core VI: Fires of Rubicon, como en la vida real, la economía es el motor de la guerra

Si compran algo por error no se preocupen, ya que lo pueden vender al mismo precio.

El dinero en Armored Core VI: Fires of Rubicon es muy importante, ya que sin él no podremos comprar partes o armas para nuestro AC. Este dinero lo conseguimos finalizando cada misión, la cual tiene un monto de recompensa base por completarla. Sin embargo, debemos tener mucha atención en el manejo de nuestros recursos. Esto debido a que cada vez que se finaliza una misión se nos descontarán los daños causados a nuestro AC, las municiones que gastamos y nos penalizarán dependiendo de nuestras acciones.

Muchas opciones de personalización

Cada arma o parte de las 300 que hay en el juego para nuestros AC tiene una estadística detallada que afecta el desempeño del movimiento, mira y el daño entre otras.

Afortunadamente, en Armored Core VI: Fires of Rubicon —a diferencia de entregas anteriores— no nos queda una deuda después de haber tenido un mal desempeño en una misión. Esto sin lugar a dudas —aunque pueda no gustarles a los veteranos de la franquicia— es sin lugar a dudas una barrera menos para aquellos que experimentarán un Armored Core por primera vez. Adicionalmente, en las misiones de Armored Core VI: Fires of Rubicon podemos encontrar jefes u objetivos secundarios que nos recompensarán con nuevas partes para comprar en la tienda, más contexto de la historia o dinero. Este también se consigue destruyendo la mayor cantidad de enemigos, pero del método que usemos dependerá si vale la pena o no la recompensa.

Nunca se había podido manejar también un Armored Core

Aunque todos los enemigos se pueden derrotar con cualquier AC, al inicio debemos buscar la receta que más se adecue con nuestro estilo y explote las debilidades del enemigo.

Armored Core VI: Fires of Rubicon no es un ‘soulslike’ o un Sekiro. Sin embargo, algunas de las novedades en la jugabilidad beben un poco de la aventura del Lobo. Esto se ve reflejado en la mecánica de postura, la cual al ser llenada deja indefenso al AC que recibe el ataque y permite que las arremetidas con todo tipo de arma tengan un daño severo. Tener en cuenta esto ayuda a crear estrategias para los enfrentamientos uno a uno. Adicionalmente, en Armored Core VI: Fires of Rubicon también contamos con bloqueos perfectos, los cuales se deben hacer en el momento que reacciona la mira del enemigo sobre el arma que se dispone a usar o disparar.

Muchas batallas que nos ayudarán a mejorar y aprender de la experiencia

En la arena encontraremos un total de 29 enfrentamientos que nos darán Chips para mejorar el daño de nuestros ataques, la defensa de nuestro AC y nos brindarán escudos u otros elementos útiles para la ranura de expansión del ‘mecha’.

El movimiento del AC en Armored Core VI: Fires of Rubicon es completamente libre. Atrás quedan los dias de sentir un ‘mecha’ pesado y difícil de controlar. Esta fluidez en el manejo de nuestro AC es una de las mejores novedades de esta entrega. Además, los controles son 100% personalizables esto permite que cada jugador configure de la mejor manera su ‘layout’. Cabe resaltar, que Armored Core VI: Fires of Rubicon es un juego que, a pesar de no tener la dificultad de otras entregas, es sumamente exigente y demanda de mucha concentración —sobre todo en los capítulos finales— para el uso de recursos e identificación de patrones. Tanto es así que mecánicas como el apuntado manual o el giro rápido son un extra que podemos comprar con los chips que ganamos en la arena. Sin embargo, les recomendamos hacerlo solo cuando ya estén familiarizados con el control básico.

Gráficos y sonidos más allá de las expectativas

A nivel gráfico, Armored Core VI: Fires of Rubicon tiene una presentación impecable y su estabilidad en PC —versión que puede alcanzar hasta 120 FPS— nos ha dejado un gran sabor de boca. Cada escenario, el cual es más grande que en las versiones anteriores, cuenta con una gran cantidad de detalles. Estos van desde edificios con posiciones excelentes para el ataque aéreo, zonas escondidas con planos de armas o secretos hasta enemigos que después de ser derrotados en lugar de desaparecer se permiten hacer plataformeo para llegar a zonas elevadas.

Kota Hoshino, bajista y vocalista de la banda ‘in house’ de FromSoftware llamada FreQuency que está presente en multiples títulos de la franquicia, es el encargado de la banda sonora de Armored Core VI: Fires of Rubicon. Esta cuenta con un total de 47 temas, los cuales calzan perfecto con la estética gris, metálica y la historia oscura de la sexta entrega numerada de la franquicia de ‘mecha de FromSoftware. Sin embargo, para disfrutar de algunos de los temas deberán modular los sonidos del juego ya que la acción desenfrenada en algunos momentos no permite disfrutar de la banda sonora del juego.

En cuanto al multijugador, durante el tiempo que usamos para hacer nuestra reseña o análisis de Armored Core VI: Fires of Rubicon, los servidores no estaban habilitados. Así que en una futura actualización estaremos detallando nuestra experiencia en este aspecto del juego.

Armored Core VI: Fires of Rubicon 9/10 Nota Lo que nos gustó - El control del Armored Core es el mejor de toda la franquicia. - Escenarios grandes con secretos que invitan a jugarlos más de una vez. - Varias rutas y finales. - 300 piezas para personalizar y crer estrategias para sobrepasar los obstáculos. Lo que no nos gustó - Algunos elementos icónicos de la franquicia fueron desechados para hacer el juego más fácil. - Las misiones no cuentan con modo cooperativo. - Cuesta concentrarse en los diálogos por no tener un doblaje al español. En resumen Armored Core VI: Fires of Rubicon es el regreso triunfal de una de las franquicias más longevas de FromSoftware. Esta nueva entrega, por fin ha logrado la fluidez e impacto visual que —por limitaciones de 'hardware'— no habiamos podido ver en el pasado. Adicionalmente, el control —a pesar de no ser lo más intuitivo y fácil en un videojuego— logra su cometido. En cuanto a la historia, los fanáticos del género se pueden dar por bien servido, ya que el director Masaru Yamamura ha logrado dar en el clavo con todos los temas y giros que a lo largo de las 50 misiones tenemos para desenredar los acontecimientos que suceden en Rubicon 3. Así que buscan un gran juego de 'mecha' —en todo el sentido de la palabra— les recomendamos que le den una oportunidad a Armored Core VI: Fires of Rubicon. Un juego que pertenece a una franquicia de nicho, pero que ha impactado a generaciones al rededor del mundo desde el siglo pasado.

Reseña hecha con una copia digital de Armored Core VI: Fires of Rubicon para Steam provista por Bandai Namco Latinoamérica.