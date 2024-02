Arzette: The Jewel of Faramore – Reseña

Antes de comenzar con la reseña de Arzette: The Jewel of Faramore necesitamos una pequeña lección de historia y así comprender mejor qué es este juego. A comienzos de los años 90, Nintendo rompió un acuerdo con Phillips para desarrollar un accesorio que permitiría a la consola SNES reproducir juegos en CD. Como parte de esta negociación, La Gran N se vio obligada a permitir que la otra empresa produjera títulos con algunos de sus personajes para su nueva consola Phillips CD-i. Así nacieron los juegos Hotel Mario, Link: The Faces of Evil, Zelda: The Wand of Gamelon y Zelda’s Adventure.

Dos de esos juegos —Link: The Faces of Evil y Zelda: The Wand of Gamelon— no son sólo considerados los peores juegos de la saga The Legend of Zelda, sino unos de los peores juegos de todos los tiempos. Habrían sido olvidados de no ser por la mala calidad y bizarro estilo de sus secuencias animadas, que los convirtieron en memes cuando se popularizó internet. Si han visto lo absurdas que pueden ser aquí pueden encontrar todos los videos del juego protagonizado por Link y aquí están las del juego de Zelda.

Ahora que tienen este contexto, vean el tráiler del juego del que voy a hablar.

Cuando vi por primera vez un avance de Arzette: The Jewel of Faramore, pensé que no iba a ser más que un “juego meme”. Los juegos de Zelda de CD-i son infames por su baja calidad y me costaba creer que hubieran personas que sintieran alguna clase de nostalgia hacia ellos. ¿Quién querría revivir eso? Resulta que estaba haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta era ¿Y si los Zelda de CD-i fueran buenos juegos?

Arzette es un muy buen juego, pero tiene algunos problemas que vienen de su misma fuente de inspiración.

Una historia tan clásica como las de Link y Zelda

Un grupo de héroes formado por el Rey Rahkin, su hija la princesa Arzette y un bardo llamado Dail se enfrentó al Rey Demonio Gano… Daimur para salvar el Reino de Faramor. El villano fue encerrado en un libro mágico y sellado con una joya que luego fue dividida en cinco piezas. Diez años después, un traidor las encontró y liberó a Daimur. Arzette es la única que puede partir en busca de las piezas de la joya para enfrentar de nuevo al Rey Demonio.

Como pueden ver, es una trama bastante tradicional. No esperaba sorpresas de ella, pero aún así las encontré. No es nada espectacular ni una subversión de los tropos de las historias de fantasía, pero la relación de la princesa con su padre y las decisiones que toma en la parte final del juego lo dotaron de un interés especial. Tampoco son grandes revelaciones ni giros en la trama, solo elementos narrativos muy simples pero que no esperaba encontrar aquí. Eso me ayudó a enamorarme de este título.

Otro elemento positivo de la narrativa de Arzette: The Jewel of Faramore es su sentido del humor. Mantiene los personajes, conversaciones y situaciones absurdas de los juegos de Zelda de CD-i, pero completamente consciente de lo ridículas que resultan. La protagonista reacciona de forma apropiada a las exageradas personalidades de sus interlocutores. Las voces son adecuadamente caricaturizadas y encajan bien con el característico estilo visual de las escenas de video, las cuales conservan la resolución y paletas de colores de la consola original.

En resumen, la historia de Arzette: The Jewel of Faramore no es nada especial, pero tiene un par de elementos interesantes, personajes y diálogos divertidos.

Una aventura en Hyru… Faramore

Las extrañas secuencias de video fueron las que hicieron destacar a Link: The Faces of Evil y a Zelda: The Wand of Gamelon, pero fue su horrenda jugabilidad la que los convirtió en dos de los “peores juegos de todos los tiempos”. Debido a lo parecido que se veía Arzette en los tráileres, temía que se hubiera mantenido igual de mala en aras de la “fidelidad a la nostalgia” o por simplemente “seguir el meme”. Afortunadamente no fue así.

La jugabilidad de Arzette: The Jewel of Faramore es acertada, simple y muy divertida. Es un juego de plataformas clásico en el que corremos, saltamos y golpeamos con la espada usando controles bastante precisos. Más adelante encontramos herramientas extra como un escudo, una pistola y el infaltable doble salto, las cuales hacen que repetir los cortos niveles en busca de nuevos caminos y objetos ocultos sea siempre agradable. Aclaramos, eso sí, que este no es un ‘metroidvania’.

El juego usa con humor su narrativa para justificar algunos de los elementos más ridículos de los juegos de Link y Zelda en la consola de Phillips. Por ejemplo, podemos hablar con otros personajes al golpearlos porque “la espada de Arzette es inteligente” y diferencia amigos de enemigos. A pesar de lo agradable que es, hay problemas a nivel de jugabilidad que son herencia de los juegos de CD-i a los que sirve de secuela espiritual. Hay otros elementos que permanecen sin más contexto que “así era en los títulos originales” y que podían haber sido mejorados sin perder su espíritu.

Para comenzar, puede haber algo de confusión respecto a las plataformas en que podemos pararnos y en la que no debido a la naturaleza “pintada a mano” de los fondos en la que solo los personajes y coleccionables se mantienen en primer plano. El sistema de objetos consumibles —bombas, cuerdas, aceite, balas— está roto y pierde cualquier importancia rápidamente. Por si fuera poco, los jefes resultan demasiado fáciles y algunos de ellos se pueden derrotar sin siquiera moverse.

También hay misiones u objetivos que no son claros y nos tienen saltando de un nivel a otros sin saber bien qué estamos buscando. Afortunadamente, no ocurre mucho y no resulta especialmente molesto debido a la corta duración del juego. Se puede terminar en apenas 4 horas.

Arzette regresara

Al final de los créditos vi ese mensaje y me alegré. A pesar de lo corto que es, de sus pequeños problemas y de que no siento ninguna nostalgia o cariño por los juegos de CD-i, disfruté mucho jugando Arzette: The Jewel of Faramore para hacer esta reseña. Tras terminar el juego queda la opción de buscar todos los coleccionables ocultos, completar las misiones opcionales para sacar el 100%, jugar un modo ‘Boss Rush’ o todo el juego con una mayor dificultad. Pero aún así quedé con ganas de más. Puede que sea un juego simple, pero es muy divertido y acogedor. La forma perfecta de “limpiar el paladar” entre grandes juegos.

Pero tengo una duda que me asalta la hora de recomendar este título. Su desarrollador, que en el pasado ya había recreado los juegos de CD-i, claramente sentía que había potencial en esos títulos, pero no sé si el público general piense lo mismo. Tal vez ni siquiera entienda lo que él quería lograr. Aquellos que conocemos esos terribles juegos de Zelda somos, a pesar de todo, una minoría muy pequeña en comparación a la audiencia a la que puede llegar. Aunque la jugabilidad de Arzette es buena, su estética inspirada en esos viejos títulos es lo que le da “el chiste”.

¿Puede gustar a una audiencia que no entienda por qué las secuencias de vídeo lucen tan raras?

Tengo mis dudas.

Arzette: The Jewel of Faramore 7.7/10 Nota Lo que nos gustó - Mecánicas simples pero divertidas.

- La parodia de los Zelda de CD-i.

- Excelente música y arte en pixeles.

- Pequeños elementos inesperados en su trama. Lo que no nos gustó - Resultará raro a quienes no conozcan los Zelda de CD-i.

- Mal balance de dificultad, especialmente en los jefes finales.

- Los fondos pueden causar confusión al saltar entre plataformas. En resumen Arzette: The Jewel of Faramore es un inesperado homenaje a los juegos de Zelda para CD-i que toma muchos de sus elementos estéticos, pero con una jugabilidad simple y divertida. Tiene muy buen sentido el humor, personajes extrañamente carismáticos y una gran música, pero hereda algunos elementos "incómodos" de los juegos que lo inspiraron. El desconocimiento de ellos puede hacer que muchos no le encuentren la gracia.

Reseña hecha con una copia digital de Arzette: The Jewel of Faramore para PC (Steam) brindada por Limited Run Games. El juego también está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y Nintendo Switch.