Un desarrollador amateur ha recreado los infames juegos de Zelda

Pocos han sabido de las abominaciones que fueron los juegos licenciados de Nintendo para la relativamente muerta al salir, Philips CD-i. Como el mundo no debe olvidar estos errores para que no vuelvan a pasar, un desarrollador principiante ha creado un ‘remake’ de los dos juegos de The Legend of Zelda que salieron para esta consola.

El desarrollador conocido con el apodo de Dopply, comentó por medio de un documento de preguntas frecuentes que la intención de recrear Link: The Faces of Evil y Zelda: The Wand of Gamelon comenzó con una broma entre amigos. Luego quería probarse a sí mismo que podía desarrollar un juego y su interés por estos peculiares títulos lo llevó a probar su habilidad como programador.

Los ‘remakes’ de Dopply tienen soporte para pantalla ancha, jugabilidad mejorada, subtítulos, ‘sprites’ rediseñados desde cero y contenido desbloqueable. Todo lo ha detallado en dicho documento donde deja evidencia de su trabajo. Lamentablemente, los enlaces de descarga tuvieron que ser deshabilitados para que Nintendo no llegue aún con su estrategia de tierra quemada.

Zelda: Wand of Gamelon, un juego en donde sí se puede jugar con Zelda.

Aunque en este caso, Nintendo es bastante evasivo con estos dos juegos. La compañía no los considera parte de la línea de la franquicia, pero eso no les impide de reclamar los derechos usados para las versiones de CD-i de estos juegos de Zelda.

Vía: Gamespot