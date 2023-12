Así es Dragon Ball: Sparking! ZERO, el nuevo del Budokai Tenkaichi 4

Desde hace dos meses conocimos que Bandai Namco habia registrado la marca Sparking! ZERO en estados unidos. Ahora, durante la gala de The Game Awards 2023, Bandai Namco presentó el primer tráiler del juego que para muchos es Dragon Ball: Budokai Tenakaichi 4 llamado Sparking! ZERO.

Dragon Ball: Sparking! ZERO es «un nuevo Budokai Tenkaichi» y es la última entrega de esta saga de juegos de pelea desde el Budokai Tenkaichi 3 del 2007

El tráiler que anunció oficialmente el nombre del nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi dura más de un minuto y en el él podemos ver un combate entre Goku y Vegeta. Otros personajes que aparecen en el tráiler de anuncio de Dragon Ball: Sparking! ZERO son Mr. Satam, Frieza, Broly, Krillin, Cell y Androide 18. Al final del tráiler, si bien no se confirma fecha de lanzamiento o el año en el que podremos jugar Dragon Ball: Sparking! ZERO, sí se nos informa que ya podemos agregar el nuevo Budokai Tenkaichi a nuestras listas de deseo de Steam u otras tiendas en línea.

¿Qué es Dragon Ball: Sparking! ZERO?

Junto con el tráiler del que para muchos se puede llamar Dragon Ball: Budokai Tenakaichi 4, Bandai Namco ha revelado nueva información y algunas descripciones oficiales. En los que se destaca que el juego tendrá escenarios destruibles y que reaccionarán al combate a medida que este avanza. Adicionalmente, destacan las «impresionantes gráficos» en 3D que tendrá Dragon Ball: Sparking! ZERO, los cuales se asemejan a los de la adaptación al ‘anime’ de la obra de Akira Toriyama.

Dragon Ball: Sparking! ZERO, o el Budokai Tenkaichi 4 para nuestros corazones, no cuenta con fecha de lanzamiento. Sin embargo, la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! ZERO puede ser revelada durante el Dragon Ball: Battle Hour, el cual se llevará a cabo el sábado 26 y domingo 27 de enero del 2024.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica