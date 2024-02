Assassin’s Creed Nexus VR no vendió lo suficiente para Ubisoft, reducirán inversión

Ubisoft lanzó Assassin’s Creed Nexus VR el pasado mes de noviembre para la plataforma Meta Quest, como una forma de apoyar al grande la tecnología de realidad virtual. Sin embargo, según el director ejecutivo Yves Guillemot, las ventas del juego fueron decepcionantes a pesar de ser bien calificado entre la crítica. Es claro que la tecnología VR no está tan masificada como creía Ubisoft y esto los ha llevado a replantear su inversión.

Guillemot compartió estos datos durante la más reciente reporte para inversionistas de Ubisoft. En esta, el directivo afirmó que las ventas de Assassin’s Creed Nexus VR continúan bien, pero no son suficientes para cubrir las expectativas que la compañía tenía. En adelante, Ubisoft se mantendrá cauto sobre el futuro desarrollo en VR.

«Estamos un poco decepcionados con lo que alcanzamos en VR con Assassin’s Creed. Estuvo bien y continúa vendiendo, pero creemos que debió vender más, así que no vamos a incrementar nuestra inversión en VR por el momento porque necesita despegar», aseveró Guillemot.

En Assassin’s Creed Nexus VR, Ubisoft preservó la naturaleza ‘parkour’ característica y el movimiento de la franquicia Assassin’s Creed. Conseguir esto en un ambiente de realidad virtual y hacerlo cómodo para el jugador fue su máximo reto. Esta tecnología no cae bien en quienes sufren de mareo de movimiento, por lo que no es un logro despreciable el de Ubisoft. Los dispositivos VR siguen siendo un lujo costoso y mientras no sea masificado su uso, ningún juego AAA puede levantarla.