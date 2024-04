The Rogue Prince of Persia, el ‘roguelike’ de los creadores de Dead Cells

Hace unos días hablamos de un rumor que decía que Evil Empire, desarrolladores del excelente juego indie Dead Cells, estaban trabajando en un ‘roguelike’ de Prince of Persia. Esto quedo confirmado durante la presentación especial de juegos independientes The Triple-i Initiative en la que revelaron a The Rogue Prince of Persia.

Pueden ver el anuncio a continuación.

Este será un título de plataformas 2D con elementos de ‘roguelite’ y un estilo visual caricaturizado muy llamativo. La historia nos llevará a enfrentar una invasión del ejército huno corrompido por la magia negra. Si el protagonista muere, las arenas del tiempo lo regresarán de nuevo al comienzo de la aventura.

Si tienen dudas, recuerden que viene de las manos de los creadores de uno de los mejores juegos ‘roguelite’ de los últimos tiempos.

¿Cuándo sale a la venta The Rogue Prince of Persia?

El juego estará disponible en el programa de acceso anticipado de Steam el martes 14 de mayo de 2024. La versión terminada todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento definida. Si están interesados, ya pueden agregarlo a su lista de deseados en la plataforma de Valve.

Este renacimiento de la saga Prince of Persia nos tiene muy felices. Aunque no hay un juego AAA de la saga en el horizonte y el ‘remake’ de The Sands of Time está perdido —supuestamente reiniciaron por completo su desarrollo— el reciente The Lost Crown fue excelente y esta nueva entrega tiene mucho potencial.