Blasphemous 2 – Reseña

El primer Blasphemous es uno de mis juegos ‘tipo metroidvania’ favoritos. Este género —que combina acción, plataformas y exploración en un mapa 2D interconectado— sigue siendo muy popular en el mundo indie, pero hemos visto tantos de estos títulos en la última década que ya no nos entusiasman tanto como antes. En esta reseña vamos a descubrir si Blasphemous 2 es tan especial como lo fue su predecesor cuando salió en 2019 o si va a pagar por los pecados de un estilo de juego que ahora está en todas partes.

La historia de este título comienza un siglo después del final del primero. El sacrificio del Penitente causó la desaparición del Milagro y su corrupta iglesia. Pero un mundo lleno de sufrimiento que no conoció los horrores del pasado clama por su regreso. Un enorme corazón emerge de las nubes y está listo para dar nacimiento a un nuevo hijo del Milagro. El Penitente debe volver de la muerte para impedirlo.

Perdóneme padre porque he pecado

A nivel de estructura básica, nada ha cambiado. La influencia de Dark Souls que tanto definió al primer juego sigue presente en los ‘prie-dieu’ en los que salvamos la partida, rellenan nuestros matraces de curación y que reviven a los enemigos si los usamos. También acumulamos ‘culpa’ cuando morimos y podemos deshacerla volviendo al lugar en que caímos. Contamos con una barra de Fervor que usamos para realizar ataques mágicos llamados ‘Rezos’ y que rellenamos golpeando a los enemigos con ataques normales. Como buen ‘metroidvania’ que es, a medida que avanzamos conseguimos habilidades —como el tradicional doble salto y el deslizamiento aéreo— se nos abren nuevas áreas en zonas previamente visitadas.

La primera novedad que descubrimos en Blasphemous 2 es que podemos elegir entre tres armas diferentes al comenzar: la espada ‘Ruego al alba’, el mazo ‘Veredicto’ y los sables ‘Sarmiento y Centella’. No se preocupen mucho por su elección porque antes de la mitad del juego ya tendremos las tres de todos modos, pero el arma que elijamos define a cuáles zonas podemos acceder al comienzo.

Con las armas también llegan el ataque y la defensa elemental. Los ataques, Rezos y enemigos tienen propiedades de Fuego, Relámpago, Místico y Miasma. Esto hace que los combates se vuelvan más estratégicos e intensos, pues debemos pensar bien qué arma y habilidades usar contra determinadas combinaciones de rivales. También nos equipamos con Cuentas de rosario y Figuras para el Retablo de favores que nos permiten fortalecer ciertos aspectos del Penitente o darle ventajas, creando así ‘builds’ para cada ocasión.

Es gracias a esto que, a pesar de su estructura similar, Blasphemous 2 se “siente” diferente a la primera parte. A diferencia de ésta, las nuevas habilidades sí son necesarias para progresar y no solo sirven para alcanzar partes opcionales. También hay ajustes a la movilidad del personaje que lo hacen más agradable de controlar. Caer a los picos y abismos ya no causa una muerte inmediata, aunque todavía tengo problemas para que el Penitente no se agarre de una orilla cuando quiero bajar a un nivel inferior.

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa

El primer Blasphemous no hubiera resaltado tanto como lo hizo si no hubiera sido por su tono, temas y estética inspirados en los elementos más oscuros del catolicismo. Por si no lo recuerdan, en ese juego se nos presentó El Milagro. Esta fuerza sobrenatural dio forma a la culpa de las personas, convirtiéndolas en seres retorcidos que clamaban por ser castigados bajo la mirada de líderes eclesiásticos que usaron la horrible situación para afianzar su poder.

Blasphemous 2 continúa tomando imágenes e íconos católicos y los retuerce de formas monstruosas para criticar la fetichización que esta religión tiene por la culpa, el dolor y el sufrimiento. Ahora es un mundo en que la iglesia ha caído, pero la fe de la gente persiste. Es un juego sobre la forma en que las personas desesperadas se aferran a algo en qué creer, sin importar qué tan horrible pueda ser. Nos recuerda a las personas que siempre tratan de conciliar el hecho de que pasen cosas malas en el mundo con su creencia en un dios bueno y todopoderoso.

Esa, por supuesto, es solo mi interpretación. La historia de Blasphemous 2 es suficientemente ambigua como para dar pie a múltiples lecturas.

Eso sí, no esperen descubrir con claridad qué está pasando. Igual que el primero, tiene una historia misteriosa y confusa. Los personajes hablan en acertijos con tono poético en un perfecto español de España que encaja a la perfección con la ambientación. Si queremos entender este mundo tenemos que leer el ‘lore’ de cada objeto que encontramos y unirnos a discusiones en Internet para interpretar cómo encaja todo. Algunos lo encontrarán frustrante, pero para mi es parte de la gracia de estos títulos.

Aunque algunos escenarios resultan similares a los vistos en el primer juego, siguen siendo lugares muy detallados con un bellísimo arte en pixeles. Ya no visitamos lujosas catedrales y monasterios como en el primer juego. En su lugar recorremos iglesias derruidas, ruinas y ciudades olvidadas que acompañan a las tradicionales cavernas y bosques. La narrativa ambiental sigue siendo excelente. Si nos preguntamos por qué algo en este mundo es de cierta forma, seguramente encontraremos una sorprendente respuesta más adelante. Yo quedé bastante satisfecho cuando descubrí por qué todas las pinturas de una torre carecían de rostro.

Penitencia: diez padres nuestros y juega Blasphemous 2

Los personajes y enemigos también están muy detallados. Su diseño nos dice todo lo que necesitamos saber sobre sus personalidades y ataques. La joya de la corona son los personajes y jefes más grandes, que cuentan con diseños barrocos impresionantes y geniales animaciones. Es una lástima que la gran mayoría de jefes sean “tamaño humano”, pero eso no impide que tengan ataques interesantes y que derrotarlos sea un desafío divertido.

Hay un lado de esto que puede ser considerado negativo. Aunque hay buena variedad de enemigos en Blasphemous 2, muchos de ellos vienen del anterior juego y varios son recoloraciones para diferentes elementos. También creo que los nuevos diseños en general son menos originales que los de su predecesor. Otra cosa que también extrañamos son las violentas ‘fatalities’ contra los enemigos normales. Ahora son reemplazadas con una ejecución que usa el brazo convertido en raíz del penitente. Tiene relevancia temática, pero es visualmente mucho menos interesante.

Ego te absolvo

Pero el aspecto que más me gustó de Blasphemous 2 fue el diseño de sus niveles. La interconexión entre las diferentes áreas y el ritmo al que desbloqueamos atajos entre ellas está planeado a la perfección. Me hizo querer seguir jugando para descubrir qué podía encontrar con las nuevas habilidades y cada ruta que no tomaba me dejaba con curiosidad. Los niveles dan vueltas sobre sí mismos de formas intuitivas que llevan siempre a los ‘prie dieu’, por lo que al morir no se pierde mucho progreso. Los acertijos que debemos resolver para avanzar o para desbloquear Figuras, Rezos y Cuentas del rosario nos exigen buenas habilidades plataformeras. Son siempre un desafío agradable incluso si la recompensa no nos interesa.

Si no somos dados a explorar, encontraremos que la segunda mitad del juego es algo lineal. En la primera parte podemos visitar las diferentes áreas en el orden que queramos, pero en la segunda tenemos que derrotar a los jefes en un orden establecido para ir revelando nuevas áreas. No es un gran problema, pero hubiera apreciado tener más libertad en ese sentido.

Blasphemous 2 es un juego difícil, al menos inicialmente. Las recompensas que tendremos si decidimos explorar a medida que desbloqueamos nuevas habilidades nos permiten crear los ya mencionados ‘builds’. Tras enfrentar jefes o áreas complicadas por primera vez y saber qué me esperaba, pude ajustar mi equipo con las defensas elementales adecuadas.

Eso hizo que el juego fuera más y más fácil a medida que avanzaba, pero siempre ofreció un reto ajustado y disfrutable. También se siente más «tradicional» que su predecesor a cambio de ser más accesible. Aunque hay algunos puzles que me dejaron rascándome la cabeza, no se comparan a los enrevesados acertijos del anterior juego.

Yo fui uno de los pocos críticos que no disfrutó la banda sonora del primer juego. La mayoría de melodías me desentonaban con la ambientación. Opino todo lo contrario de la música de esta secuela. Aunque no abandona las raíces flamencas, encaja mucho mejor con este mundo desamparado y potencia la melancolía que transmite.

Todo esto convirtió a Blasphemous 2 en uno de mis ‘metroidvanias’ favoritos y en uno de los mejores juegos de 2023. Mejora casi todos los aspectos de su predecesor y no abandona los elementos narrativos y visuales que lo hicieron tan interesante. De hecho, tras terminarlo, de inmediato lo comencé de nuevo porque quería seguir explorando este bizarro

pero bello mundo.

Blasphemous 2 9/10 Nota Lo que nos gustó - Fantástico arte en pixeles, música y ambientación.

- Su historia horror inspirada en la fe católica.

- Excelentes mecánicas de combate y plataformas.

- Gran diseño de niveles. Lo que no nos gustó - Diseño de enemigos algo repetitivo.

- La historia puede ser difícil de comprender.

- Extrañamos las ejecuciones del juego anterior.

- La segunda mitad es más lineal de lo que nos hubiera gustado. En resumen Blasphemous 2 es uno de los mejores juegos de 2023 y, junto a Hollow Knight, uno de los mejores 'metroidvania' de todos los tiempos. Sigo fascinado por su impactante y controversial visión de la iconografía católica, pero es el excelente diseño de niveles el que mantiene pegado al control. La jugabilidad mejoró mucho respecto a su antecesor y los combates son aún más interesantes gracias a la adición del retablo de favores y efectos elementales. Los defectos que tiene, sobre todo los enemigos repetitivos y la falta de ejecuciones vistosas, no afectan realmente la excelente impresión que me dejó este título.

Reseña hecha con una copia digital de Blasphemous 2 para PlayStation 2 brindada por Team17. Este juego está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC a partir del 24 de agosto de 2023.