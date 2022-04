El curioso Bugsnax, uno de los juegos de lanzamiento de PS5, dejará de ser exclusivo para esa consola y PC. El estudio independiente Young Horses anunció que Bugsnax llegará a Nintendo Switch, Xbox One y Series X|S, su fecha de lanzamiento, detalles sobre el nuevo contenido gratuito The Isle of Bigsnax y que será parte de Game Pass.

¿Qué es Bugsnax?

Se trata de un juego de aventura en primera persona en el que exploramos la Isla Snaktooth para capturar e investigar los divertidos Bugsnax, criaturas «mitad insecto, mitad comida». Recibió muy buenas críticas por su historia, presentación y sistemas de juego.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Bugsnax en Nintendo Switch, Xbox y Game Pass?

El juego llegará a todas estas plataformas el jueves 28 de abril de 2022. Estará acompañado de nuevo contenido sin costo extra. La versión de Game Pass estará disponible tanto para Xbox como para PC.

Nuevo DLC gratis: The Isle of Bigsnax

Este nuevo contenido, que también llegará sin costo a las versiones de PS4 y PS5, agrega alrededor de tres horas más de juego a este título.

The Isle of Bigsnax nos permite visitar una nueva isla que emergió del mar y está llena de Bugsnax de gran tamaño que no podemos capturar por los medios usuales. Incluirá nuevas mecánicas de juego, decoraciones para la casa, sombreros para las criaturas y mucho más.

Fuente: Xbox