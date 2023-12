Steam ha revelado la fecha de los primeros festivales y rebajas del año 2024

El Steam Next Fest es un evento que celebramos tres veces al año. En este, los fanáticos pueden probar demostraciones, ‘chatear’ con algunos desarrolladores, ver retransmisiones en directo de próximos lanzamientos y conocer juegos que llegarán en los siguientes meses a Steam. Para los desarrolladores, el Steam Next Fest es una oportunidad para obtener las primeras impresiones de los jugadores sobre sus obras y generar audiencia para un futuro lanzamiento en Steam.



Para obtener más información sobre los Steam Next Fest del 2024 pueden seguir el siguiente enlace.