Call of Duty: qué pasará con las ‘skins’, armas y cosméticos de MWII y Warzone cuando salga Modern Warfare III

Activision no tiene el mejor récord respetando las compras de los usuarios. Todavía no los hemos perdonado por todo el contenido que perdimos con la transición del primer Warzone a la versión 2.0. Tal vez todas las críticas que les hicieron sirvieron porque ahora están preparando un modelo para llevar todos los operadores, sus ‘skins’, armas y cosméticos que los jugadores de MWII y Warzone 2.0 tengan al inminente Call of Duty: Modern Warfare III (MWIII).

Mediante una publicación en el blog oficial de la franquicia, Activision anunció el programa ‘Carry Forward’ para transferir los cosméticos de los títulos actuales al nuevo MWIII.

¿Cuáles skins, operadores y cosméticos de MWII y Warzone 2.0 se podrán usar en Call of Duty: Modern Warfare III?

Según Activision, todos los operadores, armas, planos y cosméticos de estos dos juegos serán transferidos a MWIII, pero hay excepciones. Por ejemplo, no se podrán transferir ‘skins’ para vehículos y equipo que no estén disponibles en MWIII. Algunos ejemplos son el vehículo anfibio, equipamiento táctico y letal.

Aunque los objetos cosméticos que se obtuvieron en pases de batalla, eventos limitados y en la tienda estarán disponibles en el nuevo juego para quienes los consiguieron en Warzone 2.0 o MWII, nuevos jugadores y quienes no los tienen no los podrán obtener a menos que estas ofertas regresen.

Por parte de las armas, todas estarán de regreso. Parece que algunas armas base solo estarán disponibles si los jugadores vuelven a completar los desafíos necesarios para desbloquearlas, pero en MWIII. La progresión de las armas continuará en el nuevo juego tal como la dejaron en el anterior.

¿Podremos usar armas, operadores y cosméticos de Modern Warfare III en Modern Warfare II?

No. Todo el contenido nuevo y ‘skins’ relacionados con MWIII no se podrá llevar a MWII, pero parece que sí se podrá usar en Warzone 2.0.

Conoceremos más detalles sobre CoD: MWII el 17 de agosto de 2023.

Fuente: blog oficial de la franquicia