¿Conocen esos eventos de Fortnite que nos piden jugar con alguien que no ha tocado el juego en meses para ganar objetos cosméticos? Algo similar va a llegar a este juego. Ya hablamos de muchos de los eventos que llegarán a Call of Duty: Warzone 2.0 en la temporada 3, pero no mencionamos que durante esta también tendremos el evento ‘Recluta a un amigo’ en el que podemos conseguir múltiples recompensas.

¿Cuándo empieza y en qué fecha termina el evento ‘Recluta a un amigo’ de Call of Duty Warzone 2.0: temporada 3?

Activision e Infinity Ward no han revelado oficialmente la fecha en que comienza el evento. Todo parece indicar que podría empezar el miércoles 12 de abril de 2023 junto a la temporada 3, pero no está confirmado.

Actualizaremos esta nota cuando tengamos más información al respecto.

¿Quiénes pueden participar?

Para reclutar hasta tres amigos para el evento esta temporada debemos tener al menos tres horas de juego en una cuenta creada hace al menos 60 días. Los amigos que vamos a reclutar deben tener una cuenta con menos de siete días de antigüedad o que no hayan jugado Warzone en al menos dos meses.

Les tenemos una mala noticia a nuestros amigos de Argentina y Perú. Si están en esos países, no pueden participar en el evento. Otros países que no tienen disponibilidad en Recluta a un amigo son Austria, Bélgica, República Checa, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia y Filipinas.

¿En qué consiste el evento y cuáles son las recompensas?

Un recluta y su amigo reclutado deben completar ciertos desafíos juntos, como jugar partidas o completar contratos para poder reclamar los siguientes objetos cosméticos como recompensas en Call of Duty: Warzone 2.0.

Proyecto de arma pistola Akimbo

Proyecto de clase Subfusil

Fichas de PX doble

Tarjetas de visita

Más

Todo indica que este evento se repetirá al inicio de cada nueva temporada del juego.

Fuente: blog oficial de la franquicia