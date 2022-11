Call of Duty: Warzone Mobile – Fecha, prerregistro, mapas y modos de juego

Activision finalmente ha decidido lanzar su exitoso juego tipo ‘battle royale’ en dispositivos móviles. Hace tan solo dos meses nos mostró un tráiler durante el Call of Duty Next, el cual dejó a los fanáticos muy emocionados de llevar la experiencia de Warzone a sus celulares. Por eso, si tienes dudas sobre el juego de Call of Duty: Warzone Mobile sobre aspectos como su fecha de lanzamiento, su registro (o prerregistro), el multijugador y los mapas que traerá, esta nota te ayudará a entender dichos detalles.

Comencemos explicando exactamente qué es Warzone Mobile.

¿Qué es COD: Warzone Mobile?

Call of Duty: Warzone Mobile fue anunciado durante el evento de Call of Duty Next el pasado 15 de septiembre. Se trata de un juego para dispositivos móviles que no estará relacionado a Call of Duty Mobile, pues será una aplicación aparte. Este se centrará en el popular ‘battle royale’ en el que un grupo de jugadores son desplegados en una isla, por lo que deben conseguir armas y derrotar a los demás hasta ser los últimos en pie. En esta edición contará con 120 participantes por partida.

Eso sí, según se ha visto en videos de jugabilidad, tendrá una interfaz parecida a Call of Duty Mobile. Quienes ya estén familiarizados con esta versión, podrán acostumbrarse fácil a Warzone Mobile.

Si bien podrá ser muy similar al Warzone de PC y consolas , es poco probable que haya juego cruzado, aunque no ha habido comunicado sobre esto. La principal razón es que el juego transcurrirá en Verdansk, mapa que ya ha sido retirado y no se encuentra en Warzone 2.0.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Call of Duty: Warzone Mobile?

Todavía no hay una fecha de lanzamiento confirmada para Call of Duty: Warzone Mobile. Sin embargo, se espera que esté disponible para el público en los primeros meses del 2023.

¿Qué modos de juego tendrá Call of Duty: Warzone Mobile?

Esta pregunta puede parecer un poco obvia. Después de todo, se supone que el juego estará centrado en el modo ‘battle royale’ que ya explicamos. No obstante, ya se sabe que la aplicación tendrá mucho más que solo Warzone.

Warzone Mobile also features MP pic.twitter.com/rMPwelPDlI — CharlieIntel (@charlieINTEL) November 21, 2022

Activision confirmó que Warzone Mobile tendrá también un modo multijugador. Esto significa que los jugadores podrán entrar a partidas con el clásico ‘respawn’ cuando mueren, por lo que podrán tener más tiempo de acción. La razón para esto es sencilla: ofrecer otros modos de juego que permitan a los jugadores practicar antes de lanzarse aWarzone. Después de todo, puede resultar frustrante morir una vez y que se acabe la partida sin saber qué está pasando.

Hasta ahora se ha confirmado que estará el modo de Dominación. Este es uno de los más clásicos de la franquicia, el cual se trata de capturar zonas y defenderlas por equipos.

¿Qué mapas tendrá el juego?

Entre los mapas de Call of Duty: Warzone Mobile estará el conocido Verdansk.

Se sabe que Call of Duty: Warzone Mobile erá lanzado con dos mapas para el multijugador, que son TV Station y Scrapyard.

Por otro lado, la atracción principal será Verdansk, reconocido por durar mucho tiempo en Call of Duty: Warzone. Este llega con zonas como Dam, Stadium, Downtown, Tran Station y Prison.

Afortunadamente, vuelve el Gulag. Se trata de una pequeña zona a la que los jugadores son enviados después de caer en combate. Aquí se libran duelos uno contra uno y quien gane, tiene el beneficio de volver a intentarlo en la misma partida en la que había sido eliminado.

¿Cómo funcionará el progreso cruzado?

Ya sabemos que el juego cruzado tiene una probabilidad demasiado baja de suceder. Lo que que sí se sabe que va a pasar es el llamado progreso cruzado, una característica que mantendrá a los jugadores enganchados a Warzone sin importar si es en su celular, PC o consola.

Call of Duty: Modern Warfare 2, Warzone 2.0 y Call of Duty: Warzone Mobile estarán conectados por un mismo pase de batalla. Esto quiere decir que desbloquearán las mismas armas y accesorios en el mismo orden. Además, el progreso hecho con la misma cuenta en cualquiera de estos juegos contará para los demás.

Básicamente, quienes progresen en MW2 y Warzone 2.0 antes de que lleguen a Warzone Mobile cuando este sea lanzado en 2023, tendrán ventaja sobre los que comiencen desde cero.

¿Cómo me registro para probar antes Call of Duty: Warzone Mobile?

Todo lo que hay que hay que hacer para prerregistrarse es ir a la Google Play Store o la App Store y buscar el nombre del juego. Una vez encontrado, solo hay que oprimir en «Registro previo». Esto permitirá instalar la aplicación tan pronto esté disponible. También se puede escanear el siguiente código QR:

El prerregistro no solo dará la posibilidad de descargar el juego tan pronto este disponible. Además de eso, Activision dará recompensas a todos aquellos que ya estén en la lista cuando el juego sea lanzado.

El registro de Warzone Mobile permitirá que los jugadores ganen estos premios al ser lanzado.

Las recompensas se dan según el número de personas que ya se hayan registrado. Hay una nueva cada cinco millones de personas. Sin embargo, el premio mayor (aún sin revelar), no llegará a nadie hasta lograr los 25 millones. Sin embargo, según la silueta, parece que se trata de un personaje jugable.