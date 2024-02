Hablamos con el desarrollador de Children of The Sun, el nuevo juego de Devolver Digital

La conocida distribuidora de videojuegos indies Devolver Digital recientemente anunció que publicará un intrigante juego que combina un disparo (específicamente un solo disparo) con puzles en una historia de venganza contra un culto religioso. Se trata de Children of The Sun y nos pusimos en contacto con su creador —el desarrollador independiente alemán René Rother— para que nos respondiera unas preguntas.

Pero antes de comenzar, les recomendamos que den una mirada al tráiler de este inusual pero atractivo título.

Esa mecánica de acabar con todos los miembros del culto en un escenario usando solo una bala que movemos con telequinesis nos tiene fascinados, así como su atrevida protagonista y misteriosa trama. Vamos a ver que tiene para decirnos René al respecto.

GamerFocus: ¿Qué fue primero, la idea del ‘puzle’ usando la trayectoria de la bala o el concepto de la venganza contra el culto?

René: mis anteriores juegos eran, usualmente, obras atmosféricas con jugabilidad muy ligera, si es que tenían alguna. Siempre tengo una idea muy visual de un lugar o una interacción en mente que me parece que sería interesante explorar. Llenar una obra de mecánicas de jugabilidad solo para que se sienta como un juego me parece algo malo, así que suelo abandonar las cosas cuando llego a ese punto. Creo que con este juego es la primera vez que primero tengo la idea para la jugabilidad, así que fue algo muy emocionante. Para ser honesto, nunca pensé que haría un juego con ‘puzles’, ¡pero nunca pensé tampoco que iba a lanzar un juego completo y aquí estamos!

¿Cuál es la inspiración detrás del culto del juego?

Los cultos son muy interesantes. Listo. Siguiente pregunta (solo bromeo). El concepto de «creer» me parece muy interesante, que pueda haber una persona que comparta sus ideas contigo y de alguna forma cambie tu manera de pensar de forma que hagas cosas que nunca habría hecho, a menudo sin prueba alguna. Es un tema psicológico muy complicado y no creo estar capacitado para hablar de ello, pero me parece fascinante. Como ejemplo está mi creencia en que podía sacar adelante este juego y Devolver tenía que creerlo también aunque no habían pruebas de que yo podía hacerlo. «Creer» existe en toda clase de formas cada día. Un culto es solo una manera fácil de explorar este tema.

Children of the Sun es un juego con un tono muy «atrevido». La primera vez que vemos a un enemigo está orinando y la protagonista menciona que «matar a una persona la excitó». ¿Qué buscan con esta clase de elementos?

Creo que los contrastes son importantes. Recuerdo a un profesor que alguna vez dijo «si subrayas todo el texto de un libro, no hay nada subrayado» y esa idea me marcó. Creo que es verdad para prácticamente todo. Solo puede existir ruido si hay silencio, luz si hay oscuridad y tristeza si hay alegría. De otro modo, todo sería plano y aburrido. Contrastar el tono serio y oscuro del juego con cosas tontas me parecía adecuado. El mismo concepto principal de la jugabilidad es algo tonto. ¡La forma en que los enemigos vuelan cuando reciben un disparo es tonta y divertida! Quería eso, es un videojuego después de todo.

El aspecto visual de Children of the Sun, con sus vibras ‘lo-fi’, nos recuerdan a los gráficos de la era del primer PlayStation. ¿Por qué se decidió por este estilo? ¿Fue una limitación técnica o quería expresar algo con ellos?

Nunca tuve como meta un estilo visual específico. Es principalmente el resultado de los límites de mis capacidades. Veo el juego completo más como el resultado de lo que no soy capaz de hacer. No soy bueno modelando, animando, escribiendo ni programando. No me destaco en ninguna de esas cosas que usualmente son requeridas para ser contratado por las grandes compañías. Pero creo que todo sirve para algo.

Creo firmemente que el gusto es lo que más importa en un trabajo creativo. Si tomas todos estos elementos de lo que puedes hacer y lo «empacas» de forma que te guste, tu ganas. Siempre puedes aprender nuevas habilidades, pero el gusto es algo más profundo. Eso también cambia y evoluciona con el tiempo, pero es una emoción personal que puedes usar como guía para llegar a algo que te guste. ¡Lo emocionante es que el gusto de todos es diferente! Probablemente habrán personas que piensen que este juego apesta y eso está bien. Sin importar lo que pase, este juego es un éxito para mi de varias maneras.

Pero ya que me preguntan por las «vibras», tengo que mencionar a Aidan Baker. Él hizo el audio para el juego. Yo era fanático de su trabajo antes de contactarlo para preguntarle si estaba dispuesto a trabajar en mi juego. ¡Estuve muy feliz cuando accedió! Por favor escuchen su proyecto Radiance of Shadows con su compañera Leah Buckareff (Nadja). Ellos son capaces de capturar sonidos maravillosos en su idea de música ambiental. Hay mucha emoción en lo que hacen.

Yo sabía que había algo muy específico que quería, pero no era capaz de definirlo. Solo sabía que quería poner cierta emoción en el juego y no estos seguro de haberlo logrado, pero estoy feliz con los resultados.

Ya habías hecho varios juegos en solitario en el pasado. Pero, hasta donde sabemos, este es el primero con un distribuidor. ¿Usted decidió buscar a Devolver o fueron ellos quienes lo contactaron?

Yo estaba trabajando como artista 3D en un pequeño estudio y estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad porque estuve buscando por mucho tiempo un trabajo en la industria de los videojuegos. Después de eso sentí que debía seguir adelante. Siempre estaba trabajando en prototipos pequeños hasta que llegó el momento en que sentí que «tenía que hacer algo con mi vida». Hice un nuevo prototipo, grabé un video corto, le puse un texto tonto y se lo mandé a Devolver. Difícilmente lo llamaría una propuesta, pero Devolver respondió. Durante una llamada con ellos me dijeron algo como «tu propuesta era terrible pero el juego luce muy bien». Al menos así es como lo recuerdo, pero funcionó así que tal vez no fue tan terrible. ¡Ja!

Las secuencias de video tienen una animación con un estilo muy «cómic». ¿Ha pensado en ‘expandir’ el universo de Children of the Sun a otros medios? O su trama está completamente contenida en el juego.

Es una tendencia que todo tenga que estar interconectado en un gran universo que pueda seguir para siempre, pero quiero mantener las cosas pequeñas. Hay espacio para darle más profundidad, pero para mi este es el objeto final.

Hablando de las secuencias de video, quiero mencionar a Nil Vendrell, que las dibujó y de hecho hace cómics. No recuerdo realmente cómo se unió al proyecto, pero su arte era perfecto para el juego. ¡Estoy muy feliz y agradecido por sus contribuciones!

Muchas gracias a René por tomarse el tiempo para responder nuestras preguntas. Si están interesados en Children of The Sun, ya pueden probar una demo y agregarlo a sus listas de deseados en Steam. También los invitamos a dar una mirada a algunas de sus anteriores obras en itch.io.