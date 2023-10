Wizard With a Gun – Reseña

Wizard With a Gun

En resumen

Wizard With a Gun es un juego con un buen sistema de combate y muchas opciones para personalizar el ataque y la defensa. Sin embargo, el título de Galvanic Games no tiene un balance entre la recolección de materiales y la acción. Esto rompe totalmente el ritmo de la experiencia y hace que el jugador se olvide de la historia, la cual luego de cumplir con los objetivos no termina de una manera satisfactoria. Esto no quiere decir que sea un mal juego, pero lo recomendamos para gente que cuente con mucha paciencia.