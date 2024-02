Silent Hill: The Short Message ya está gratis en PlayStation 5

Hace tres meses conocimos, gracias a una filtración, una descripción oficial del videojuego Silent Hill: The Short Message. Ahora, de manera totalmente inesperada en el State of Play de enero del 2024, fue compartido un tráiler de Silent Hill: The Short Message que no solo confirma la información de la descripción, sino tambien anunció que ya esta disponible de manera gratuita para PlayStation 5.

El tráiler de Silent Hill: The Short Message confirma que este juego será, al igual que PT, en primera persona. Durante el adelanto, podemos ver que un monstruo acecha a Anita —la protagonista de Silent Hill: The Short Message, a través de oscuros pasillos con lugúbres diseños. Los temas relacionados con el acoso escolar y el suicidio parecen prevalecer, como se conoce desde el año pasado, en la historia de Silent Hill: The Short Message. Esto se puede apreciar en los grafitis y las notas que cubren algunas de las paredes de los pasillos que se pudieron apreciar en el tráiler.

¿Cuál es la historia de Silent Hill: The Short Message?

En la página oficial del nuevo juego de la franquicia Silent Hill en la tienda en línea de PlayStation se describe la historia de Silent Hill: The Short Message de la siguiente manera:

«Después de recibir los mensajes de su amiga Maya, Anita llega a un edificio de departamentos en ruinas, donde se rumorea que hubo varios suicidios. Atraída hacia el interior, Anita ingresa en un mundo de espacios extraños y sobrenaturales con monstruos retorcidos que hacen estallar su sentido de la realidad. El mensaje de Maya era claro: «No puedo irme hasta que lo encuentres…», ¿pero qué era lo que Anita debía buscar?»

¿Cómo y dónde descargar Silent Hill: The Short Message para PlayStation 5?

Como les informamos al inicio de esta nota, el videojuego Silent Hill: The Short Message ya se encuentra disponible para los usuarios de PlayStation 5 de manera gratuita. Para descargarlo, solo deben buscarlo en la tienda en línea de PlayStation 5 o agregarlo a la biblioteca desde la página oficial del juego Silent Hill: The Short Message en la página de la tienda enlínea de PlayStation 5.

Fuente: State of Play de enero del 2024