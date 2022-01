El videojuego Pandemic desaparece misteriosamente de Steam y otras tiendas digitales

Para algunos, la mejor forma de hacer frente a la pandemia de COVID-19 que vivimos es recrearla de forma controlada. Por eso no nos extraña que el juego de mesa Pandemic y su adaptación a videojuego hayan sido tan populares en los últimos años, sin embargo, este ha desaparecido misteriosamente de tiendas digitales como Steam y Google Play y no se puede comprar más. ¿Qué está pasando?

Aunque la página de Pandemic en Steam sigue activa, no es posible comprar el juego. Un aviso revela que, a petición del editor, Pandemic: The Board Game ya no se venderá en esa plataforma.

En las tiendas para dispositivos móviles, como Google Play, la página del juego ha sido borrada por completo.

Un usuario de Reddit contactó a los distribuidores del juego en busca de una respuesta a esta desaparición. su respuesta fue la siguiente:

«Antes que nada, agradecemos a los jugadores de Pandemic su lealtad y el apoyo que nos han dado. Desafortunadamente, tenemos que quitar el juego de las tiendas. Trabajamos muy duro en Pandemic durante cuatro años y esta no fue una decisión fácil que tomamos por una multitud de razones que no podemos discutir».

De momento, las únicas versiones disponibles de Pandemic: The Board Game disponibles son las de Xbox, que desaparecerá el 31 de enero de 2022, y la de Nintendo Switch, que permanecerá en la eShop hasta finales de julio de este año.

Aquellos que ya tienen Pandemic: The Board Game en Steam, Google Play y App Store o lo compren en las tiendas en las que todavía está disponible no tienen nada que temer. Podrán seguir jugándolo y descargarlo de nuevo desde sus librerías.

Este comunicado sugiere que las razones de la eliminación del juego de las tiendas puede estar relacionado con temas de derechos de autor. Pero no podemos asegurarlo.

Fuente: PC Gamer