Creador de Final Fantasy está trabajando en un nuevo proyecto

Hironobu Sakaguchi es el creador de la saga Final Fantasy quién recientemente ha anunciado estar trabajando en algo bastante grande. Según reza su cuenta de Twitter, Sakaguchi visitó el templo Ise Jingu en Japón pidiendo protección en su salud y buena suerte en el nuevo proyecto en el que está trabajando.

Con esto, dejó en claro que el creador de Final Fantasy está el algo completamente nuevo, aunque no se sabe con exactitud si se trata de un nuevo juego o no. Por un lado, podría tratarse de la versión en PC de su más reciente juego en móvil Fantasian. Incluso, podría tratarse de algo no relacionado a videojuegos.

¿Cuál será el proyecto de Sakaguchi?

Fantasian fue lanzado en Abril de 2021 y es exclusivo de Apple Arcade, de igual forma, hace varios meses Sakaguchi confirmó que quería trabajar en un ‘port’ de un juego para PC. Según él, quería trabajar en una potencial secuela a raíz de este juego llevado a la PC. Dejando un precedente de los futuros planes que podría llevar a cabo Sakaguchi.

Fantasian en un juego RPG por turnos para móvil que atrajo a miles de jugadores amantes de Final Fantasy.

Adicionalmente, en agosto se reportó en un lista de Steam de futuros juegos que serán lanzados en la plataforma que Fantasian estaba inscrito para su debút. Sin embargo, no hay reporte oficial que confirme esto, y la fuente de la filtración no ha sido verificada. Así que su veracidad está en tela de juicio.

En marzo de 2021, Sakaguchi mencionó en una entrevista que probablemente Fantasian sería su último proyecto. De igual forma, recalcó para ese entonces que después de decidir el futuro de la compañía se tomaría unas largas vacaciones para retomar el camino. Por ahora, esto es todo lo que se sabe de este nuevo proyecto, aún así Sakaguchi parece estar manos a la obra y en los próximos meses sabremos de que se trata.

