Epic Games Store: estos son los juegos gratis de esta y la siguiente semana

Como cada jueves, Epic Games Store se ha actualizado y esta semana el juego que hace parte de esta promoción es Astro Duel 2. Sin embargo, Epic Games Store también reveló cuál será el juego gratis de la próxima semana.

¿Cuál es juego gratis de Epic Games Store qué se podrá descargar del 7 al 14 de marzo?

Ya sabemos que Astro Duel 2 es el juego que estará gratis en Epic Games Store del 7 al 14 de marzo. Así que les contamos que, según su descripción oficial, Astro Duel 2 es un juego de ciencia ficción que combina peleas espaciales con vista desde arriba y acción de plataformas. Ya sea en modo competitivo o cooperativo, ¡lucha por el espacio y a pie al mismo tiempo! Ataca desde las arenas destruibles o bombardéalas desde la órbita. Este juego ha sido lanzado al publicó hoy 7 de marzo por Wild Rooster y es desarrollado por Rusty Moyher.

¿Cuál es juego gratis de Epic Games Store qué se podrá descargar del 14 al 21 de marzo?

El juego gratis de la semana del 14 al 21 de marzo, sin desmeritar al anterior, puede atraer la atención de un gran número de jugadores. Esto debido a que en el año que debutó recibió criticas muy favorables de la critíca y jugadores. Así que para qeu estén pendientes, les contamos que del 14 al 21 de marzo, el juego gratis de Epic Games Store será Deus Ex: Mankind Divided.

Conoce aquí cuándo se podrá descargar Deus Ex: Mankind Divided gratis en Epipc Games Store.

En nuestra reseña de Deus Ex: Mankind Divided dijimos que este juego es una excelente adición a la saga de Deus Ex. Aunque no es el mejor juego de toda la franquicia, si logra mantener el gameplay que hizo al primero y a Human Revolution tan aclamados.

Cabe resaltar, que Deus Ex: Mankind Divided no será el único juego que estará gratis del 14 al 21 de marzo. Ya que, The Bridge es el segundo juego que podremos descargar gratis en Epic Games Store del 14 al 21 de marzo.

Deus Ex: Mankind Divided tambien estará gratis para descargar en Epic Games Store la misma semana que The Bridge.

Según su descripción, The Bridge es un juego de lógica y rompecabezas que obliga al jugador a reevaluar sus preconceptos de física y perspectiva. Los juagdores experimentarán una mezcla entre Isaac Newton y Escher. También podrán manipular la gravedad para convertir el techo en el piso mientras se aventuran por arquitecturas imposibles.

Ahora que saben cuándo se podrá descargar Deus Ex: Mankind Divided gratis en Epipc Games Store junto a The Bridge

