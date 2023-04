La semana pasada conocimos que Armored Core VI: Fires of Rubicon fue clasificado en Corea. Ahora, Bandai Namco y FromSoftware han revelado con un nuevo tráiler cómo se ve Armored Core VI: Fires of Rubicon y cuándo sale o cual es la fecha de lanzamiento del próximo juego de FromSoftware. Afortunadamente, para los fanáticos de esta franquicia, la espera no será mucha y la acción no va hacer falta en el juego de robots dirigido por Masaru Yamamura.

Índice

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de lanzamiento de Armored Core VI: Fires of Rubicon?

Desde hace cinco meses, cuándo Bandai Namco reveló la existencia de Armored Core VI: Fires of Rubicon, los fanáticos FromSoftware se han preguntado cuándo sale el juego. La espera será muy corta, ya que Armored Core VI: Fires of Rubicon sale el viernes 25 de agosto del 2023.

¿Cuál es la historia de Armored Core VI: Fired of Rubicon?

Más detalles sobre la historia de Armored Core VI: Fires of Rubicon serán compartidos en los próximos meses.

La historia de Armored Core VI: Fired of Rubicon inicia cuando es descubierta una nueva sustancia misteriosa en el planeta remoto, Rubicon 3. Gracias al descubrimiento de esta sustancia se esperaba que hiciera avanzar drásticamente las capacidades tecnológicas y de comunicación de la humanidad. Sin embargo, esta sustancia causó una catástrofe que envolvió el planeta y las estrellas circundantes en llamas y tormentas, formando un Sistema de Estrellas Ardientes. Cerca de medio siglo después, la misma sustancia misteriosa resurgió en Rubicon 3, un planeta ahora contaminado y sellado por la catástrofe.

Qué otras sorpresas nos tendrá la historia de Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Bandai Namco describe la jugabilidad de Armored Core VI: Fires of Rubicon de la siguiente manera:

«Con mechas altamente móviles y personalizables, Armored Core VI: Fires of Rubicon pondrá a los jugadores en batallas de acción rápida, donde pueden hacer un uso completo de las maniobras ofensivas y defensivas tanto en tierra como en el aire para superar a los enemigos. Para ser el mercenario más exitoso y rentable en Rubicon 3, los jugadores deben dominar las distancias de combate que cambian rápidamente, usar el entorno como cobertura protectora y batallas omnidireccionales para superar enemigos y situaciones desafiantes.»

Adicionalmente, a principios del 2022 un usuario de Resetera afirmó haber videos de Armored Core VI: Fires of Rubicon a puertas cerradas y comentó que, según lo visto en uno de los dos videos, dicen que el ritmo y velocidad en una de las peleas contra un jefe son similares a las de la saga ‘souls’. En esta lucha, Red Liquorice evidenció la existencia de ataques a larga y corta distancia. El segundo vídeo, solo muestra el movimiento en un area nevada, la cual según Red Liquorice es similar a la de un juego de Capcom. Asumimos, que él se refiere a Lost Planet.

¿En qué plataformas estará disponible Armored Core VI: Fired of Rubicon?

En nuevo tráiler de Armored Core VI: Fires of Rubicon ha confirmado que el próximo juego de FromSoftware y Bandai Namco llegará el 25 de agosto para PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X y PC vía Steam.

Las personas que reserven Armored Core VI: Fires of Rubicon tendrán derecho a:

Personalización especial «NOVATO» para MELANDER C3 G13

Conjunto de piezas de MELANDER C3 (desbloqueo anticipado)

Emblema (desbloqueo anticipado)

Adhesivo exclusivo de AC

Desbloqueo anticipado: el conjunto de piezas y el emblema también se pueden obtener al avanzar en el juego.

¿Qué ediciones tendrá Armored Core VI: Fires of Rubicon?

A continuación, listaremos el contenido de las diferentes versiones de Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Contenido de las ediciones digitales de Armored Core VI: Fires of Rubicon:

Edición Standard Juego completo. En caso de hacer la reserva todo el contenido de la precompra.

Edición digital Deluxe: Juego completo. En caso de hacer la reserva todo el contenido de la precompra. Libro de arte digital exclusivo y banda sonora original.



Contenido de las edición de coleccionista de Armored Core VI: Fires of Rubicon

Todo el contenido de la edición digital Deluxe.

Figura de Armored Core de 19 cm.

Caja metálica.

Cuatro pines con motivos de emblemas del juego.

45 ‘stickers’.

Un libro de arte de tapa dura de 40 páginas.

Contenido de las edición premium de Armored Core VI: Fires of Rubicon

Todo el contenido de la edición digital Deluxe.

Garaje para la figura de Armored Core de 32 cm.

Figura de Armored Core de 19 cm.

Caja metálica.

Cuatro pines con motivos de emblemas del juego.

45 ‘stickers’.

Un libro de arte de tapa dura de 40 páginas.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica