[Rumor] Imágenes e información sobre Armored Core 6 han salido a la luz

Hace cuatro años —en una entrevista con el medio japonés Famitsu— Hidetaka Miyazaki le dio un poco de esperanzas a los fanáticos de la franquicia de ‘mecha’ de From Software. Adicionalmente, Naoyuki Takahashi —el director de Armored Core: Verdict Day— dijo en esa misma época que se encontraba trabajando en un proyecto. Recordamos esto ahora, ya que han surgido rumores —en los foros de Resetera— que revelan imágenes de un posible Armored Core 6.

La publicación que dio inicio a este rumor fue hecha por el usuario de Resetera Red Liquorice. Este usuario afirma que ha diligenciado una encuesta para consumidores sobre un nuevo juego de la franquicia Armored Core. Esta encuesta contenía imágenes, dos vídeos de 30 segundos y una descripción sobre posible el nuevo título de From Software. Desafortunadamente, Red Liquorice no ha compartido en buena calidad las imágenes y no ha podido descargar los vídeos.

View post on imgur.com Red Liquorice ha compartido una serie de imágenes en baja resolución y con la marca de agua —supuesta mente con su identificación— del nuevo Armored Core.

¿Cómo será el nuevo Armored Core?

(Imagen de Armored Core: Verdict Day)

La descripción del juego, presente en la encuesta del supuesto nuevo Armored Core, dice lo siguiente:

«Melange es una sustancia desconocida que podría hacer avanzar dramáticamente a la sociedad humana. En el pasado, esta sustancia causó una catástrofe cósmica en el planeta Bashtar que engulló los sistemas estelares circundantes. Décadas más tarde, la existencia de Melange se confirmó en el planeta Bashtar. El gobierno, corporaciones y mercenarios desconocidos se están involucrando en el conflicto por dicha sustancia. El protagonista se encuentra entre estos grupos».

La descripción del posible nuevo juego de la serie Armored Core de From Software, revela que el mundo de esta sexta entrega estaría siendo creado por Hidetaka Miyazaki. Adicionalmente, este título tendrá multiples mapas un manejo libre del ‘mecha’ y varios elementos de personalización para las unidades.

Las impresiones de la jugabilidad del supuesto nuevo Armored Core que ha dado el usuario de Resetera, según lo visto en uno de los dos videos, dicen que el ritmo y velocidad en una de las peleas contra un jefe son similares a las de la saga ‘souls’. En esta lucha, Red Liquorice evidenció la existencia de ataques a larga y corta distancia. El segundo vídeo, solo muestra el movimiento en un area nevada, la cual según Red Liquorice es similar a la de un juego de Capcom. Asumimos, que él se refiere a Lost Planet.

From Software, aún no ha declarado si esta posible filtración es cierta o no.

Vía: Gematsu