Demoras en Dragon Quest XII habrían provocado la reasignación del longevo productor Yu Miyake

Yu Miyake ha sido durante 32 años una importante ficha en el equipo de Square Enix (solo Enix antes de la fusión) para Dragon Quest. Desde 1992, entró como parte del equipo de Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, después trabajó en varios juegos de la serie, relaciones públicas y producción. Recientemente se le acredita en Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age, Dragon Quest Treasures y Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.

Miyake fue reasignado a la división japonesa de juegos móviles de Square Enix, según fuentes cercanas a Bloomberg. Yosuke Saito, productor de la serie NieR, es un fuerte candidato para reemplazar a Yu Miyake como productor de Dragon Quest. Entre las entregas futuras en desarrollo se encuentran Dragon Quest III HD-2D Remake y Dragon Quest XII. Ese último es el que tendría una serie de problemas en su desarrollo.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate introducirá una serie de cambios al clásico sistema de batallas por turnos. Aparentemente presentaría un tono más oscuro y adulto. Así mismo, un lanzamiento simultáneo global por primera vez en la franquicia creada por Yuji Horii.

La reasignación de Miyake también es parte de una reestructuración más amplia llevada a cabo por Square Enix. La compañía busca ser menos dependiente de recursos externos y enfocarse más en juegos triple A desarrollados internamente.

Fuente: Bloomberg

Vía: Twitter