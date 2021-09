Destroy All Humans! (Switch) – Reseña

Durante la década de 1950, el abaratamiento de los costos de producción cinematográfica en Estados Unidos causó un ‘boom’ de filmes de bajo presupuesto, especialmente en géneros como el horror y la ciencia ficción. Esta fue la época de oro del cine ‘serie-B’ y entre las películas más populares de este se encontraban las de invasiones extraterrestres. Estas aludían a un renovado interés en la carrera espacial y a los miedos de la Guerra Fría. Medio siglo después, esta tendencia recibió un perfecto homenaje en la forma del videojuego Destroy All Humans!, que llegó a PS2 y Xbox en 2005.

En 2020, THQ Nordic y el estudio Black Forest Games nos presentaron un ‘remake’ bastante fiel del juego, para PS4, Xbox One, PC y Google Stadia. Incluso restableció contenido que fue cortado del lanzamiento original. Ahora, más de un año después, finalmente llegó a Nintendo Switch. ¿Vale la pena esta versión? Lo veremos en esta reseña de Destroy all Humans!

A diferencia de la mayoría de juegos sobre invasiones alienígenas, aquí no controlamos a los valientes defensores de la Tierra, sino a los “malvados” extraterrestres que llegan a conquistarla. Nuestro personaje es Cryptosporidium 137 —Crypto, para los amigos— un clon de la especie Furón que llega al planeta con órdenes de rescatar a otro clon capturado por los humanos y recolectar ADN para salvar a su especie, que se encuentra al borde de un colapso genético. De paso, considera buena idea controlar este mundo y sumarlo al vasto imperio Furón.

En nuestro camino tendremos que enfrentarnos a las fuerzas policiales, el ejército de los Estados Unidos y a Majestic, una organización secreta de hombres de negr… “castaño oscuro” con sus propios planes para el visitante espacial. Pero Crypto no es un extraterrestre indefenso. En su arsenal cuenta con rayos desintegradores, sondas anales, propulsores y un poderoso platillo volador con un rayo de la muerte. También tiene poderes que le permite controlar las acciones de los humanos, hacer que sus cabezas exploten o robar sus apariencias para pasar desapercibido.

Gracias a todas estas posibilidades, los niveles de Destroy all Humans! pueden convertirse en divertidas cajas de arena de caos y destrucción, pero en su afán por hacer que los jugadores usen todas las herramientas, también nos pueden forzar a tomar aproximaciones sigilosas que en lugar de ser entretenidas pueden resultar frustrantes. Este título pertenece a una época en la que muchas de estas mecánicas no estaban realmente pulidas y ahora nos parecen mal implementadas.

Aunque muchos lo describen como un juego de mundo abierto, no lo es completamente. Contamos con seis pequeños escenarios abiertos que podemos visitar para continuar con la historia o en modo exploración. En este último podemos recoger coleccionables y llevar a cabo misiones alternas como secuestrar vacas y defendernos de oleadas de enemigos. Aunque no es necesario hacerlas, puede ser recomendable para recolectar más ADN. Con este podemos hacer más poderosas las habilidades y armamento de Crypto.

Pero, honestamente, no es divertido volver a estos niveles una vez superadas las misiones principales. Aunque variados a nivel visual, su diseño es demasiado simple y no es interesante explorarlos. No hay muchos secretos o retos a encontrar en ellos. De hecho, la agresividad de los enemigos tan pronto nos descubren desanima la exploración. Tomar forma humana para recorrerlos puede ser un reto interesante, pero así no podemos volar ni correr, haciendo que todo resulte extremadamente lento y restrictivo.

Pero el verdadero problema de la versión para Switch de Destroy all Humans! es que no es una buena adaptación. La diferencia de un año entre su lanzamiento y el de las otras plataformas nos hace pensar que Black Forest Games hizo todo lo posible por optimizarlo, pero no fue suficiente. A falta de una mejor palabra, el juego luce feo. Las texturas tienen muy baja calidad e incluso podemos ver objetos aparecer de la nada. Sabemos que la consola híbrida de Nintendo no es tan poderosa como sus contemporáneas, pero es triste descubrir lo mal que este juego luce en comparación con las otras versiones. En una ocasión el juego se bloqueó por completo.

A menos que pretendan sacarle provecho a la movilidad que ofrece Switch, les recomendamos conseguir el juego en PS4, Xbox One o PC. Si tienen el dinero, tal vez incluso les interese alguna de sus fantásticas ediciones especiales.

Afortunadamente para la mediocre versión de Switch, la principal fortaleza del juego no está en su calidad técnica ni en su jugabilidad, sino en su sentido del humor. Este no es solo un homenaje al cine ‘serie-B’ de los años 50, sino una brutal sátira de la sociedad y cultura estadounidense. Crypto y Pox convierten a este país en una burla aprovechándose de su tendencia a creerse superiores al resto del mundo, su obsesión con el poderío militar y la facilidad con la que su población cree las obvias mentiras del gobierno. Hasta el último segundo y con la excepción de los personajes de Majestic, todos creen que la invasión extraterrestre es un “ataque de los comunistas contra la libertad y el estilo de vida americano”.

Este tono está perfectamente redondeado con las actuaciones de voz en inglés. Cada palabra pronunciada por Crypto está llena de un desprecio absoluto hacia la raza humana que expresa con un sarcasmo encantador. Por su parte, la voz de Pox es Richard Steven Horvitz, el mismísimo Invasor Zim.

No se preocupen por la mención del idioma inglés. Todos los textos y subtítulos están traducidos al español. Aunque a veces se les escapa uno que otro “españolismo”, es un gran trabajo de localización.

En cuanto al homenaje a la historia del cine de ciencia ficción, podemos encontrar montones de referencias a clásicos como Plan 9 del espacio exterior, Cuando el destino nos alcance, La invasión de los ladrones de cuerpo y El día que la Tierra se detuvo, entre otros tan oscuros que solo los más cinéfilos lograrán entender. La música del juego también es una clara muestra de amor hacia estas películas. También hay guiños a grandes filmes que no son del género, como Caballero sin espada y Ciudadano Kane.

Resulta algo triste que la mayor gracia de Destroy all Humans! Se encuentre en algo ajeno a su jugabilidad, pero así son las cosas. Si no son jugadores exigentes y son capaces de disfrutar un título en contexto de la época en que salió —porque a pesar de las mejoras en el control y contenido restaurado, sigue siendo básicamente el mismo— pueden disfrutar bastante este juego. Especialmente si son fanáticos de Ed Wood y compañía.

Destroy All Humans! (Switch) 6/10 Nota Lo que nos gustó - Fantástico sentido del humor que satiriza la cultura estadounidense.

- Los homenajes al cine de ciencia ficción de los años cincuenta.

- Poder jugar una misión que no estaba en la versión original.

- Crypto es un gran personaje. Lo que no nos gustó - Escenarios que no animan a ser explorados.

- Baja calidad gráfica en Switch.

- Largos tiempos de carga.

- Las misiones de sigilo obligatorio.

En resumen A Destroy All Humans! se le nota la edad en la implementación de sus mecánicas y estilo de juego con "pequeños mundos abiertos", pero eso no significa que no pueda ser disfrutado. Su sátira social y honesto homenaje al cine serie-B de ciencia ficción hacen que sintamos cariño hacia este título y podemos encontrar algo de diversión en los momentos que nos permite crear caos en los mapeados. Es una lástima que su pésima calidad técnica en Nintendo Switch no deje que estos aspectos brillen. En su lugar, resaltan los defectos en sus sistemas de sigilo, picos de dificultad y mecánicas algo repetitivas. Si van a comprar este juego de todos modos, recomendamos que lo hagan en otras plataformas.

Reseña hecha con una copia digital de Destroy All Humans! para Nintendo Switch brindada por THQ Nordic.