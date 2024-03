Lanzamientos de juegos más importantes en marzo (2024)

El mundo anda de nuevo en la tierra de Cloud y compañía con la segunda parte en la trilogía ‘remake’ de Final Fantasy VII. Este fue uno de los grandes lanzamientos de finales de febrero, que junto a Helldivers 2 sigue cosechando jugadores activos. En marzo, el catálogo de ofertas se expande un poco más con el regreso de Vanillaware en Unicorn Overlord; Konami en Contra: Operation Galuga; un reinicio de actual generación para Alone in the Dark; el nuevo juego de la Princesa Peach y Capcom con Dragon’s Dogma 2. Hay de todo para todos.

A continuación, el listado de lanzamientos de juegos en marzo del 2024.

¿Qué lanzamientos de juegos hay en marzo del 2024?

The Thaumaturge (PC) – 4 de marzo

WWE 2K24 (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 8 de marzo (Deluxe – 5 de marzo)

Unicorn Overlord (Switch) – 8 de marzo

Contra: Operation Galuga (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 12 de marzo

GYLT (Switch) – 14 de marzo

Star Wars: Battlefront Classic Collection (PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 14 de marzo

Hi-Fi Rush (PS5) – 18 de marzo

Alone in the Dark (PC, PS5, XSX/S) – 20 de marzo

Horizon Forbidden West (PC) – 21 de marzo

Princess Peach: Showtime! (Switch) – 22 de marzo

Dragon’s Dogma 2 (PC, PS5, XSX/S) – 22 de marzo

Rise of the Ronin (PS5) – 22 de marzo

The Legend of Legacy HD Remastered (PC, PS4, PS5, Switch) – 22 de marzo

Palia (PC) – 25 de marzo

South Park: Snow Day! (PC, PS5, XSX/S, Switch) – 26 de marzo

Pepper Grinder (PC, Switch) – 28 de marzo

¿Cuál de los lanzamientos de marzo te llama la atención? Te invitamos a dejar tu comentario.