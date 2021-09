Videojuegos

Si bien el auge de los juegos de estrategia en tiempo real permanece en los noventa y principios del nuevo milenio, este género tiene la distinción de albergar algunos de los títulos más celebrados en la historia de la industria. Estos incluyen StarCraft (1998) y Age of Empires II (1999), entre muchos otros. Por supuesto, que los juegos de estrategia en tiempo real ya no sean tan populares como antes no quiere decir que no gocen de una base de fieles jugadores y estudios dispuestos a experimentar con los pilares del género para entregar experiencias novedosas. Tal es el caso de DESTINYbit, estudio detrás de Dice Legacy.

En 2018, DESTINYbit lanzó Empires Apart. Más allá de ser ‘free-to-play’ y su énfasis en el multijugador competitivo, este juego de estrategia en tiempo real bebe bastante de Age of Empires II. Lo mismo podría decirse de Dice Legacy. No obstante, el estudio italiano tomó varias libertades creativas que hacen de su último proyecto una propuesta fresca para los fanáticos del género. Exploremos el porqué en esta reseña.

Al comenzar Dice Legacy, los jugadores solo tendrán acceso a un escenario y un gobernante: el Rey Varado. Una vez superado el primer escenario, se desbloquearán otros cinco. Si cumplen determinadas condiciones durante sus partidas, podrán escoger a otros gobernantes. Cada uno cuenta con sus propios recursos y dados iniciales. Incluso comienzan con algunas tecnologías desbloqueadas y ventajas.

Sin importar cuál gobernante escojan, los jugadores comenzarán su partida con 5 dados. Estos representan a sus unidades y a lo largo de la partida pueden tener hasta una docena. Cada dado tiene acceso a 6 acciones, las cuales corresponden a sus caras. Sin embargo, hay labores que requieren de caras específicas. De no tener dados con las acciones que necesitan, los jugadores deben lanzar nuevamente sus dados para obtener las acciones deseadas. A menos de que hayan forjado un dado con usos infinitos, mecánica que explicaremos más adelante, el lanzar los dados y realizar cualquier acción desgasta su durabilidad. Si esta última llega a 0, el dado desaparece.

Con el fin de recuperar la durabilidad de sus dados, los jugadores deben crear un Mesón en el cual alimentarlos. Por supuesto, esta estructura resulta inútil si no hay comida. Si bien los elementos en el mapa y su ubicación son aleatorios, los jugadores tienen varias opciones para hacerse con el preciado recurso. Aunque ocasionalmente podrán beneficiarse de lugares de caza, estos tienen usos limitados. Por ende, siempre hay un incentivo para plantar trigo —que puede utilizarse en un molino para producir alimento o una cervecería para hacer alcohol— y/o tener una granja lechera. Esta puede ser beneficiosa al tener un exceso de hierbas, recurso generalmente reservado para la curación de unidades. Al fin y al cabo, deben combatir.

Por supuesto, la comida no es el único recurso. Además de las mencionadas hierbas y cerveza, también acumularán madera, roca, metal y oro. Estos recursos son necesarios para construir edificaciones y conseguir nuevas tecnologías. Hasta el momento, esto debe resultar muy familiar para los jugadores de Age of Empire II. Sin embargo, Dice Legacy se distingue de este clásico por medio de la adición de clases.

Tal como mencionamos, los jugadores comenzarán con 5 dados de campesino. Estas unidades no solo son las más versátiles, sino que conforman la clase campesina. Sin embargo, otra clase de dados pueden desbloquearse a lo largo de la partida. Estos son los ciudadanos, militares, comerciantes y monjes. Más allá de que cada una de estas posee una acción única, la felicidad de estas clases es vital para la supervivencia del reino. Si llega a 0, iniciarán una revuelta. La felicidad de clases es dictada tanto por la durabilidad y salud de sus respectivos dados como por la aceptación de las políticas que proponen al final de cada estación. Estas suponen efectos positivos permanentes, pero pueden afectar negativamente la felicidad de otra clase.

En Dice Legacy, las partidas se alternan entre verano e invierno. Durante esta última, los campos de trigo no pueden cultivarse y los dados pueden congelarse. Para evitar esto, los jugadores son incentivados a construir calentadores —cuyo funcionamiento requiere madera— y/o tener un suministro de cerveza para descongelar dados. De lo contrario, las unidades afectadas no podrán moverse hasta que comience el verano.

Como se puede ver, la administración de la felicidad de clases en medio de ataques e inviernos es la base de Dice Legacy. Aunque esto por sí solo proporciona una experiencia divertida, lo que eleva el último juego de DESTINYbit es la libertad que concede a los jugadores y los elementos ‘roguelite’ que hacen que toda partida se sienta fresca. Ambas cualidades están relacionadas por medio de cuatro importantes sistemas: la mejora, la forja, la ascensión y el laboratorio de dados.

Al adquirir nuevas tecnologías por medio de recursos y puntos de conocimiento, los jugadores eventualmente desbloquearán los mencionados sistemas. La mejora de dados permite aumentar el nivel de una de sus caras/acciones, pero ciertas mejoras tecnológicas harán que asigne otros beneficios. La forja combina un par de dados para crear uno más poderoso. Este no solo contará con las mejores caras de ambos dados, sino que ganará un rasgo permanente. Sin embargo, este puede ser negativo. Finalmente, la ascensión permite guardar una unidad. Un máximo de 2 dados ascendidos pueden utilizarse en otras partidas. Cuando este sistema se junta con el laboratorio, que sacrifica 6 dados a cambio de escoger 6 caras para crear uno personalizado, los jugadores son invitados a hacer toda clase de combinaciones.

Todas estas herramientas habilitan una gran variedad de estrategias de corte militar, comercial y/o espiritual. Sin embargo, los objetivos de ciertos escenarios pueden limitar dicha libertad. Esta no es el única cosa de Dice Legacy que podría mejorarse.

Si bien la interfaz es muy intuitiva, sobre todo al jugar con teclado y ratón, hay elementos que pueden mejorarse. Cuando un dado tiene varias caras iguales, la dificultad a la hora de distinguir el nivel dichas caras puede jugar malas pasadas en medio de situaciones que requieren actuar rápido. Al fin y al cabo, apagar incendios y repeler fuerzas enemigas requiere dados de un mismo tipo y/o con niveles elevados.

Otra cosa que podría implementarse en un futuro parche es un multijugador ‘1 contra 1’. El primer escenario de Dice Legacy deja ver que dos reinos/jugadores podrían comenzar a los extremos del mapa y Empires Apart es prueba de que DESTINYbit tiene experiencia en lo que respecta al multijugador competitivo. Tampoco estaría mal añadir un tutorial que se tome su tiempo en enseñar las mecánicas básicas en un espacio controlado. Esta es una instancia en la que no se imitó a Age of Empires II. En su versión actual, los jugadores aprenderán más experimentando por su cuenta.

Dice Legacy 8.9/10 Nota Lo que nos gustó - Los elementos ‘roguelite’ ofrecen rejugabilidad.

- El azar como mecánica central da al juego un ritmo veloz.

- La mejora y forja de dados incentiva la constante experimentación.

Lo que no nos gustó - El tutorial podría hacer un mejor trabajo enseñando lo básico.

- Ciertos elementos de la interfaz son demasiado pequeños.

En resumen Aunque su inspiración en Age of Empires II es obvia, Dice Legacy brilla por luz propia gracias a su curiosa premisa, intuitiva interfaz y ritmo frenético. Por supuesto, tampoco puede olvidarse la libertad que concede a los jugadores a través de sus sistemas de mejora y creación de dados. Con excepción de un tutorial no muy amigable y elementos de la interfaz que podrían mejorarse, Dice Legacy es uno de los mejores juegos de estrategia de 2021.

Reseña hecha con una copia digital de Dice Legacy para Steam brindada por Ravenscourt.