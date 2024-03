Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, nuevos personajes y detalles del DLC

Modus Games junto con el desarrollador Secrect Base han compartido un nuevo tráiler del DLC gratuito de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Este DLC agregará a tres nuevos personajes, dos nuevos modos, juego cooperativo online e incluso un nuevo nivel de dificultad al juego Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

«Sacred Reunion» es el nombre del DLC gratuito de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

¿Cuáles son los nuevos personajes que llegan a Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons junto con su DLC gratuito?

El lanzamiento de «Sacred Reunion» el DLC gratuito de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons será el jueves 4 de abril.

Ranzou y Sonny Lee regresan en «Sacred Reunion», el DLC gratuito de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons para enfrentarse a las bandas de Nueva York. Estos dos personajes no estaban presentes en un juego de la franquicia desde Double Dragon IV.

Chin Sei Mei, personaje cuya última aparición fue en Double Dragon III: The Sacred Stones regresa en este DLC.

Los tres personajes cuentan con estilos de juego y habilidades de pelea únicas. Cada uno de ellos estarán disponibles en todos los modos, incluido el recientemente revelado «modo Supervivencia». Además de también agregar un modo multijugador cooperativo en línea para Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, «Sacred Reunion» tendrá un modo versus. En este los jugadores se enfrentarán uno a otro usando a los personajes jugables del modo historia. Las otras «mejoras» listadas en el comunicado que salió junto al nuevo tráiler no han sido detalladas. Sin embargo, se espera conocer más información antes del lanzamiento de «Sacred Reunion».

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam. Su DLC gratuito «Sacred Reunion» llegará el 4 de abril del 2024 a todas las plataformas listadas anteriormente.

Vía: Gematsu