Dracula: Dark Reign es un nuevo juego para Game Boy Color, oficial del StokerVerse

Actualmente se encuentra en desarrollo Dracula: Dark Reign, un título independiente desarrollado por Spacebot Interactive y distribuido por Incube8 Games (Pine Creek, The Machine). Como aquellos destacables juegos, Game Boy Color es la consola en mente a la hora de crearlo. Lo interesante de Dracula: Dark Reign es que es avalado y un juego oficial de StokerVerse, compañía creada por uno de los descendientes de Bram Stoker para supervisar los productos asociados a la novela.

Incube8 Games ha puesto a disposición un demo gratuito de Dracula: Dark Reign antes de su lanzamiento en 2024. La historia del juego gira alrededor del escape de Jonathan Harker, uno de los protagonistas de la novela atrapado en el castillo de Drácula y sus novias. No es el primer videojuego inspirado en la historia de Bram Stoker, pues basado en la película de 1992 también nació el homónimo Bram Stoker’s Dracula para SNES, Sega Genesis y otras plataformas.

El prólogo de Dracula: Dark Reign toma algunas de las notas personales de Bram Stoker nunca antes publicadas. El juego cuenta con exploración y acción durante la época de la Primera Guerra Mundial, llevado de la mano del ‘lore’ de la novela de Stoker. Hemos de esperar cuartos interconectados por pasajes llenos de enemigos. Objetos especiales recolectables y habilidades para regresar a sitios previamente bloqueados. Los jefes hacen parte de las diferentes creaciones del príncipe de la oscuridad.

Bram Stoker’s Castlevania

Por supuesto no podemos obviar que el título más inspirado en el Drácula de Bram Stoker es la propia saga Castlevania. Su último juego para la primera portátil Game Boy, Castlevania Legends, ya está disponible en Nintendo Switch Online. Aunque Castlevania tuvo tres juegos originales para Game Boy, ninguno salió para Game Boy Color. Tuvimos que esperar hasta la llegada de Game Boy Advance y Circle of the Moon.