Día de Pokémon 2024: entre indicios de Gold / Silver y remakes o secuelas de Black / White para Switch

El 27 de febrero, como cada año, celebramos el Día de Pokémon tomando como base la fecha de lanzamiento de las versiones Red / Green en Japón (1996). En 2024 y terminado el contenido para los controversiales Scarlet / Violet, la franquicia de Game Freak nada en un mar de rumores sobre el siguiente paso. Las apuestas seguras van por los próximos juegos en la línea sucesora de ‘remakes’, que tras otro resultado dudoso como lo fueron Brilliant Diamond / Shining Pearl, hace temer por el destino de los respetables Black / White y sus secuelas numéricas en Nintendo DS.

Reportes anteriores han afirmado que, dada la presencia de dichas secuelas numéricas en la quinta generación de Black / White, la propuesta de ‘remake’ sería en su lugar unas nuevas secuelas para Switch. No sabemos si –al igual que con ILCA en BD/SP— Game Freak haya delegado el desarrollo de presuntos juegos a un desarrollador externo o si esta vez tomaron cartas en el asunto. El ambiente entre los seguidores de Pokémon es de escepticismo tras las entregas más recientes de aquellos RPG en Switch.

Imagen no oficial propiedad de @_EliteRobo

Como si la duda sobre la forma moderna de abordar la región Unova no fuese suficiente, aparte de los notorios guiños en The Indigo Disk, ahora se suman reportes de un regreso a la región Johto. Las clásicas generaciones de Game Boy suenan fuerte para integrarse a Nintendo Switch Online, por lo menos es lo que esperan sus suscriptores.

Pokémon clásicos en Nintendo Switch Online

Desde el cierre de la eShop para 3DS y Wii U el pasado marzo del 2023, los juegos más vendidos de la consola portátil dejaron cierto vacío fiscal en las arcas de Nintendo. Cerca de un año después, cobra sentido que Pokémon Red / Green (J) / Blue / Yellow / Gold / Silver / Crystal finalmente lleguen a formar parte de Nintendo Switch Online. No pueden cobrar por cada uno como en 3DS ni dejar nuevamente a Crystal como el juego digital más vendido. Sin embargo, dada la cantidad de fanáticos y nuevos jugadores de Pokémon, podrían incrementar los suscriptores significativamente con esos pesos pesados.

Did somebody say #PokemonPresents? 👀



Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PST on February 27th to view exciting Pokémon news in celebration of #PokemonDay 2024! 🎉



See you there, Trainers!



📺: https://t.co/eDWO5LvlWq pic.twitter.com/plsFcIJ2eS — Pokémon (@Pokemon) February 20, 2024

Puede tratarse de un detalle menor relacionado con el cumpleaños de los primeros juegos. En los anuncios del primer Pokémon Presents de 2024 el próximo 27 de febrero a las 9:00 am (hora Este y Colombia), se puede escuchar el mismo tema musical que suena en los créditos de Pokémon Red / Green / Blue / Yellow.

Video de VideoGamePhenom en YouTube

Al ver el mismo anuncio oficial a través del canal de Pokémon en YouTube, únicamente en la versión móvil se aprecia que la descripción automatiza las versiones Gold / Silver, fortaleciendo así la idea de estos juegos entre los próximos para Switch.

De llegar a ser cierto que tales juegos de Game Boy llegan a Switch, su compatibilidad con Pokémon Home sería lo esperado. No tanto así con Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2 en Nintendo Switch Online. Esto requeriría otro tipo de plataforma de emulación del Transfer Pak. Existe por fuera, pero no tenemos certeza si sea factible implementarla en Switch.

Hablamos de añadir los juegos de Pokémon de Game Boy y Game Boy Color en Nintendo Switch Online, pero ¿qué hay del Expansion Pack y Game Boy Advance? Los miembros con la suscripción premium bien podrían darse el gusto de recibir Pokémon Ruby / Sapphire / Emerald. Sin contar sus ‘remakes’ para 3DS, estas versiones de GBA nunca han sido relanzadas en otra plataforma de Nintendo. Es la oportunidad perfecta para revisitar el original Hoenn.

Los que sí nos dejan pensativos son los primeros ‘remakes’ de Kanto que cumplieron hace poco 20 años: Pokémon Fire Red / Leaf Green. Versiones originales más ‘remakes’ dentro de un mismo sistema parece locura, pero no sería la primera vez. Nintendo 3DS podía ejecutar en la Consola Virtual los juegos de Gold / Silver / Crystal y a través de cartuchos sus excelentes ‘remakes’ HeartGold / SoulSilver. En el caso de Switch, Let’s Go, PIkachu! / Eevee! son los segundos ‘remakes’ de la primera generación, así que muchos no son demasiados.

Menú de ‘remakes’ o secuelas: Black / White / Black 2 / White 2 y… ¿Gold / Silver?

Hasta que The Pokémon Company despeje las dudas, hay variables reportes que mencionan a estos títulos como las próximas nuevas entregas de Pokémon, seguramente para noviembre del 2024. En el caso de Black / White cobra fuerza y hasta tiene sentido que optasen por secuelas, pues Black / White están atados a Black 2 / White 2 y el trabajo de rehacerlos sería mayor. Entre cada entrega hay dos años de diferencia en la historia, así que revisitar la región Unova otros años después y 12 en realidad sería lo ideal. Scarlet / Violet abrieron una puerta sobre la exploración entre el pasado y el futuro, que no se atrevieron a aprovechar.

Tal vez no necesiten ‘remakes’ o secuelas después de todo.

Black / White puso las semillas y un conflicto moral en su trama que la franquicia se niega a tomar en cuenta desde entonces. Dado el problema que significaría llamarlos Black 3 / White 3, ya que los anteriores no están disponibles en plataformas actuales, creemos que tendrían una historia independiente. Volver a la región de Unova –quizás hasta con nuevas locaciones– sería el objetivo principal de estas secuelas equivalentes a ‘remakes’.

Otra posibilidad cuya intención sería «actualizar» la región Johto como ha ocurrido con Kanto en múltiples ocasiones, habla de unos nuevos ‘remakes’ para Gold / Silver. Este es un punto usual de discusión y tiene que ver con los juegos Let’s Go. No es un secreto que Let’s Go, Pikachu! / Eevee! nacieron de la popularidad de Pokémon GO y su intención era llevar esos jugadores –viejos o nuevos– a Nintendo Switch. En general fue un éxito, pero no vemos cómo se pueda expandir esa visión a un futuro de ‘remakes’ tipo Let’s Go. Además, eso fue hace más de cinco años. El S.S. Anne ya zarpó.

La otra opción más reciente tiene que ver con el jugablemente bien logrado, Pokémon Legends: Arceus. Algunos hablan de «Legends Lugia / Ho-Oh / Kyurem», explorando regiones antiguas de Johto o Unova. Estas son suposiciones, tomando como base uno de los RPG recientes de Pokémon que se pueden resaltar por su buena construcción de elementos. El paso de Legends a Scarlet / Violet en cierta forma se sintió como un retroceso. Sin embargo, como fue el caso con Let’s Go, es posible que Legends también haya sido experimento de una sola ocasión.

Nunca hemos visto la región Johto en 3D, pues HeartGold / SoulSilver eran 2D con una fina ilusión 3D. Incluso si solo remasterizaran para Switch aquellos ‘remakes’ de Nintendo DS sería suficiente, pero sabemos que no va a suceder. Lo mínimo es que su calidad no se viese afectada por el salto al 3D, que es a lo que suponemos aspiraría Game Freak con unas nuevas versiones de Gold / Silver. El estilo «chibi 3D» de BD/SP no es definitivamente lo que esperaríamos. Es una pena que algo similar al HD-2D no sea una opción para The Pokémon Company, porque si algo sabe hacer Game Freak, son ‘sprites’.

Siempre será necesario revisitar los orígenes de Pokémon.

