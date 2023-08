Dragon Ball Z Kakarot: tráiler de lanzamiento del DLC que recrea el Tenkaichi Budokai 23

El nuevo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot –tras la ‘Saga de Bardock‘ con el lanzamiento de las versiones para PS5 y Xbox Series X/S– nos lleva de vuelta a la primera serie de Dragon Ball. El arco de la ‘Edición 23 del torneo mundial de artes marciales’ (o Tenkaichi Budokai 23) es el que cierra la historia de «Goku niño/adolescente» en el ‘anime’. A su vez enfrentando a Piccolo Jr. o simplemente Piccolo.

Cuando Dragon Ball Z: Kakarot se lanzó el pasado 13 de enero en consolas de actual generación, presentó el primer DLC de su segundo pase de temporada, Bardock: Alone Against Fate (Solo contra el destino). El DLC del Tenkaichi Budokai 23 es el segundo de tres planeados por CyberConnect2 y Bandai Namco. Del tercero no se conoce nada pero existe la posibilidad que Dragon Ball Super: Super Hero tenga representación.

El arco de la ‘Edición 23 del torneo mundial de artes marciales’ incluye el entrenamiento de Goku con Kamisama y ocurre después de la ‘Saga del Rey Piccolo’, donde un Goku niño derrotó «para siempre» al malvado namekiano. No sin que antes arrojara un huevo por su boca con su propia reencarnación: Piccolo.

Tras este arco comienza la ‘Saga de Radditz’ y es el inicio de Dragon Ball Z: Kakarot que completaría el círculo. En el Tenkaichi Budokai 23 también volvemos a ver a Milk desde su debut como la pequeña hija de Ox-Satán, pero ya con 18 años, al igual que Goku. Como Goku no la reconoce al principio, ella le hace cumplir su promesa de casarse. Aún cuando Goku no tiene ni idea de qué es eso.

Dragon Ball Z: Kakarot está disponible en PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch.

