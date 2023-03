Dragon Ball Z Kakarot: Bardock, Alone against Fate (DLC) – Impresiones

Tengo que ser sincero. A diferencia de mi compañero que escribió una reseña muy favorable, no me gustó Kakarot a pesar de ser un gran fanático de Dragon Ball. Los sistemas de pelea y exploración me parecieron muy repetitivos, pero lo que de verdad me impidió disfrutarlo fue lo familiarizado que estoy con la historia. A pesar de los evento nuevos y algunos cambios, está basado en episodios que vi una docena de veces en mi juventud y me resultó tedioso revivirlos de esa manera. Curiosamente no me sucedió lo mismo con Bardock: Alone against Fate, el más reciente DLC de Dragon Ball Z: Kakarot.

Este contenido descargable está basado en La batalla de Freezer contra el padre de Gokú, un episodio especial de Dragon Ball Z estrenado en 1990. Este cuenta la historia de Bardock, que gana la habilidad de ver el futuro y se enfrenta a Freezer y su ejército para tratar de impedir la destrucción del planeta Vegeta.

¿Por qué terminé disfrutando más una pequeña aventura basada en un episodio especial más que el enorme RPG basado en uno de mis ‘anime’ favoritos? Vamos a descubrirlo.

En esencia, podemos decir que el DLC Bardock: Alone against Fate es más de los mismo que ya habíamos jugado en Dragon Ball Z: Kakarot. El sistema de combate permanece igual, así como las bases de la exploración. Lo que lo hace realmente diferente son los escenarios que visitamos y el contexto de estos. Tras algunos combates sencillos tenemos libertad para explorar y participar en misiones opcionales en el Planeta Vegeta, un lugar que no hemos tenido muchas oportunidades de visitar.

Mecánicamente, las misiones que encontramos allí no difieren mucho de lo estándar. Tenemos que pescar, buscar objetos y combatir contra algunos guerreros. También podemos ser atacados por Saibaman mientras sobrevolamos los bosques, desiertos y asentamientos del planeta. Entonces, ¿cuál es la gracia? Ver al padre de Gokú pescando, ayudando a un Saiyajin que está enamorado de su su compañera Seripa y haciéndose amigo del cocinero personal de Freezer es bastante divertido. También hay una misión en la que Bardock y sus amigos son obligados a participar en una “audición” para unirse a las Fuerzas Especiales Ginyu. Estas son narrativas simples, pero que dotan de personalidades entretenidas a estos personajes y su mundo.

La otra razón por la que disfruté más el DLC Bardock: Alone against Fate que el juego base de Dragon Ball Z: Kakarot tiene que ver con lo que mencioné al comienzo de este artículo. Estoy demasiado familiarizado con la historia de Gokú en las sagas de Vegeta, Freezer, Cell y Majin Buu, pero La batalla de Freezer contra el padre de Gokú solo la vi un par de veces. No solo no recordaba muchos detalles de esa trama, sino que el juego agrega muchos elementos narrativos que la hacen más interesante. Incluso le dan algo de trasfondo a los compañeros de equipo de Bardock, que con la excepción de Toma no eran más que personajes de relleno.

Y por supuesto, tenemos los cambios radicales que sirven como concesión al videojuego. En esta versión de la historia, Bardock enfrenta a Freezer y eso sirve como una épica pelea contra un jefe final. La conclusión no cambia, pero es una adición interesante. Al completar esta aventura obtenemos acceso a La historia del Príncipe Vegeta, una subtrama en la que controlamos a Vegeta cuando era niño. Enfrentamos Saibaman como entrenamiento, a su rival Cui en el ejército de Freezer y conquistamos un planeta en compañía de Nappa.

Por supuesto, estos eventos ya no son canon en la continuidad de Dragon Ball y la historia de Bardock fue reemplazada por la que vemos en la película Broly de 2018. Aún así, sigue siendo una parte muy interesante de la mitología creada por Akira Toriyama.

Antes de terminar debo decir que este DLC es nuestra primera experiencia con este juego en PS5 y la verdad es que el cambio es bastante notable. Kakarot corre sin problemas a 60 fps sin importar cuantos personajes y efectos haya en pantalla. Las texturas también han sido mejoradas, pero esto no es tan notable. Muchos elementos visuales siguen siendo de «baja calidad» en comparación con otros juegos ‘estilo anime’ para esta consola.

Capítulos DLC como este de Bardock y el anterior, basado en el futuro diferente de Trunks, son la mejor forma de disfrutar de los sistemas de juego de Dragon Ball Z: Kakarot. Su desarrollo corto y episódico, inspirado en historias menos conocidas de la saga, hacen que los combates y la exploración resulten mucho más divertidas y menos extenuantes que en el largo juego principal. Aún así, no es una experiencia imprescindible. Quienes más lo disfrutarán son los fanáticos de Kakarot que siguen con ganas de más.

Pronto llegará un nuevo DLC basado en el Tenkaichi Budokai 23. Tengo mucha curiosidad de ver cómo será.

