Dragon’s Dogma 2 – Reseña

Hace 12 años, Capcom lanzó Dragon’s Dogma. Un año después, el juego recibió un relanzamiento con todo el contenido descargable y otras novedades para las consolas de séptima generación. Más adelante, el 2016, la versión para PC de Dragon’s Dogma: Dark Arisen —el relanzamiento del título original— llegó al mercado. Desde ese momento ya la comunidad especulaba sobre una secuela. Sin embargo, solo hasta junio del 2022, Capcom anunció —aprovechando el décimo aniversario de la franquicia— que se encontraba en desarrollo Dragon’s Dogma 2. Casi dos años han pasado y por fin hemos podido ver cómo se ve y se juega Dragon’s Dogma 2 con el RE Engine (Reach for the Moon Engine). Así que en nuestra reseña de Dragon’s Dogma 2 conoceremos si la nueva aventura de nuestro Ascendido (Arisen) ha valido los 12 años de espera.

Un mundo lleno de posibilidades

El mundo de Dragon’s Dogma 2 es un lugar lleno de secretos. Aquí podremos encontrar ruinas antiguas, cuevas ocultas, manantiales curativos, aldeas, fortalezas abandonadas y un gran número de secretos. Adicionalmente, durante nuestros viajes a pie pudimos ver una amplia variedad de enemigos —algunos de ellos de un tamaño colosal—, peones que podremos reclutar o nos ayudarán a derrotar a los enemigos que nos topemos en nuestro camino y personajes del juego que nos darán misiones secundarias. Cabe resaltar, que —al igual que en Elden Ring— en Dragon’s Dogma 2 no tendremos ningún tipo de marcador de objetivo. En cambio, a nuestra disposición tenemos un número limitado de marcadores que podemos poner y quitar según nuestras necesidades. Esto hace que la exploración sea natural y ayuda a que el jugador no se sienta llevado de la mano durante la aventura.

Además de archipiélagos, regiones montañosas, desiertos llenos de dunas y bosques frondosos, en Dragon’s Dogma 2 hay un buen número de facciones. Durante el tiempo que usamos para hacer nuestra reseña o análisis de Dragon’s Dogma 2 también pudimos participar en diversas actividades. Algunas de estas nacen de misiones secundarias y otras son festivales que se llevan a cabo en algunas aldeas y hasta la clásica pesca, la cual es ideal para conseguir alimento y materiales. A pesar de ser limitado el viaje rápido en Dragon’s Dogma 2, no es recomendado bajo nuestro punto de vista. Ya que priva al jugador de la experiencia de tropezar con una aldea secreta habitada por una raza misteriosa, despertar en una playa desconocida después de una tormenta o encontrar una cueva escondida que alberga un tesoro legendario. Todo esto hace parte de la magia de este mundo que alienta al jugador en todo momento a explorarlo.

El humor en Dragon’s Dogma 2 hace parte de la aventura

Algunas de las escenas que vemos cuando preparamos un plato logran «estimular nuestros sentidos».

Algo que marcó mi aventura durante el tiempo que emplee para hacer esta reseña o análisis de Dragon’s Dogma 2 fue el humor. Ya que, durante la exploración se pueden ver cosas absurdas como goblins tratando de comportarse como humanos, hasta algunas situaciones absurdas gracias a las físicas del juego. Adicionalmente, cada peon tiene su personalidad y esta puede chocar con la de nuestro peon principal trayendo a la mesa conversaciones que hacen que uno pare la exploración para parar a reír un poco. Estas son cosas que para mí —que no tuve la oportunidad de jugar el primer título— me tomaron gratamente por sorpresa y es una de las razones que me animan a seguir explorando este mundo. Estas no son las únicas interacciones graciosas que he tenido. Sin embargo, contarlas todas puede restar valor a la aventura que cada uno de ustedes puede experimentar.

Los peones son más que simples compañeros de batalla

En un mundo tan grande como el de Dragon’s Dogma 2, el cual no tiene ayudas ni letreros cada cinco pasos que nos dicen que hacer es normal perderse o encontrarse en algunos momentos en callejones sin salida. Sin embargo, lo que hace que el jugador encuentre respuestas es el comportamiento y el uso de los peones. Ya que, estos recolectan experiencias y si saben la ubicación de un tesoro, lugar o hasta como resolver una misión nos dirán que pueden ayudarnos. Este es un elemento de ayuda orgánico y que deja en manos del jugador si decide usarlo o simplemente lo quiere hacer por su cuenta. En cuanto a nuestro peon principal, nosotros —al igual que con nuestro personaje— podemos personalizarlo de la manera que queramos cuerpo, rostro raza y cualquiera de las clases disponibles del juego.

Adicionalmente, nosotros podremos enviar a nuestro peon principal a que hagan misiones con otros «Ascendidos». Gracias a esto podremos ayudar a otros jugadores y el peon recolecta experiencia para usarla en nuestra aventura. Nosotros podemos llevar con nosotros hasta tres peones, siendo uno de estos nuestro ayudante principal y los otros alquilados. Aquellos peones que alquilemos podemos calificarnos para que así otros jugadores conozcan si les serán de ayuda o no. Adicionalmente, los peones le brindan al juego una capa extra de profundidad y estrategia. Esto debido a que si tenemos el grupo adecuado luchar contra criaturas desafiantes puede ser fácil o un total infierno. Ya es cuestión de nosotros encontrar la combinación que más se ajuste a la parte del mundo de Dragon´s Dogma 2 que estemos explorando.

El combate en Dragon’s Dogma 2 es profundo e impredecible

El combate en Dragon´s Dogma 2 es uno de los aspectos del juego que más profundidad tiene. Esto debido a que, a pesar de ser sencillo de controlar, el jugador puede usar el ambiente para poder superar algunas batallas desafiantes. Por ejemplo, podemos derrotar enemigos llevándolos a una zona donde están varios peones o NPC’s o usar algunas de nuestras habilidades para escalar enemigos gigantes o hacer que pierdan el equilibrio de una de sus piernas para poner atacarlos con golpes contundentes en el suelo.

Esta secuela de Dragon’s Dogma introduce nuevas clases. Algunas de estas combinan magia con combate cuerpo a cuerpo, otras se especializan en defensa y control de multitudes o se especializan en el uso del sigilo y los ataques a distancia. Nosotros iniciamos el juego con las clases que ya estaban en la primera entrega y las otras las iremos desbloqueando a medida que cumplimos algunos objetivos. Cabe resaltar que con la experiencia acumulada podemos comprar cada una de estas clases y personalizarlas.

Dragon’s Dogma 2 es un monstruo que busca consumir los recursos de nuestra maquina

Nuestra reseña o análisis de Dragon’s Dogma 2 la hicimos en PC y pudimos evidenciar que —a pesar de tener una maquina eficiente— el juego no cuenta con una buena optimización. Ya que, sufre de constantes caídas de frames, los cuales se evidencian aún más en las zonas más pobladas del juego como Vermund.

Mientras que en las zonas boscosas o desérticas lograbamos alcanzar los 60 cuadros por segundo, en las ciudades pobladas o las batallas con explosiones u otros efectos el juego alcanzaba caídas que hacían que la experiencia fuera en algunos casos frustrantes. Esto debido a que los FPS bajaban hasta por debajo de los 30. Si bien esto se puede a minorar en las batallas tratando de usar las tecnologias FSR o DLLS, en las zonas pobladas es simplemente imposible con la versión actual del juego. Así que, por el momento, si quieren jugar Dragon’s dogma 2 en PC y no tienen un computador de tope de gama, les recomendamos que esperen hasta que Capcom actualice el juego para mejorar el desempeño de este en computadores de gama media.

Otros «peros» que tiene Dragon’s Dogma 2

Sin embargo, este no es el único pero que tiene el juego. Ya que, al tiempo en que fue lanzado al público Capcom habilitó una serie de microtransaciones que no se podían ver durante el tiempo que nosotros usamos para hacer esta reseña o análisis de Dragon’s Dogma 2.

La sombra de Asura’s Wrath y Street Fighter x Tekken sigue viva en la Capcom moderna.

Algunas de estas microtransaciones —por no decir todas— son netamente opcionales. Sin embargo, otras permiten comprar objetos —como el de hacer viajes rápidos— que son extremadamente raros o difíciles de conseguir en el juego. Pero el que se lleva toda la atención de los jugadores es el Kit de acampada. Esto debido a que es evidentemente es más liviano que los que podemos conseguir sin gastar más dinero en un juego que a precio internacional ronda los 70 dólares o $267.900 COP en Steam.

Dragon's Dogma 2 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - El sistema de combate. - Lo impredecible que puede ser el comportamiento de los peones. - El humor y la historia enganchan al jugador. - Banda sonora sobresaliente. Lo que no nos gustó - Baja optimización y caídas de FPS. - Algunos bugs y problemas visuales. - Microtransaciones agresivas. - En el momento no permite crear una nueva partida en PC. En resumen A pesar de sus errores Dragon's Dogma 2 es un gran juego, el cual brinda una experiencia única gracias a su sistema de peones y el mundo creado por Capcom en el que nunca se sabe que pueda pasar. En este mundo podemos pasar horas explorando o haciendo misiones secundarias. Sin embargo, la historia principal puede llegar a ser predecible. Esto es un "problema" minúsculo en comparación a los técnicos. Estos si pueden llegar a afectar la experiencia del jugador, pero es algo en lo que ya se encuentra trabajando Capcom. Por otro lado, no queremos dejar pasar la oportunidad para mostrar nuestro descontento por las microtransaciones, las cuales cuentan con objetos que afectan directamente a la jugabilidad. Esperamos que en un futuro algunos de estos fallos sean arreglados para que más personas puedan disfrutar el que puede ser uno de los mejores juegos del 2024.

Reseña de Dragon’s Dogma 2 hecha con una copia digital para Steam provista por Capcom Latinoamérica. Este juego también está disponible para Xbox Series S|X y PlayStation 5.