Dwarf Fortress – Reseña

Pocos videojuegos describen con su propia existencia cómo los sueños de sus creadores y el de toda una comunidad entera se hicieron realidad de forma paulatina a lo largo de dos décadas. Lo que es más: el solo trabajo duro de dos personas no se habría hecho realidad sin el apoyo casi que incondicional de una comunidad fiel, que creció mientras contaba sus propias historias en un mundo de fantasía. Estamos hablando de Dwarf Fortress, el gran proyecto interactivo que lanzó en los últimos meses una versión para Steam y del cual hablaremos en esta reseña.

Una historia de 21 años y contando

Tach y Zach Adams son los nombres de los hermanos que desearon crear un juego juntos y que en 2002 trabajaron en ‘Slaves to Armok: God of Blood’, un proyecto tridimensional que nunca fue publicado debido a las grandes complicaciones técnicas que esto llevaba. Por lo tanto, siguiendo inspiraciones de títulos como Miner VGA (1989), Dig Dug (1982) y Bones (1991), los hermanos decidieron trabajar en un juego que hasta el día de hoy seguirían atesorando. Su nombre es Slaves to Armok II: Dwarf Fortress.

Comparación entre Dwarf Fortress de 2006 y Dwarf Fortress de 2022.

Lo que hoy conocemos como Dwarf Fortress inició como idea en 2002 y esta fue compartida al público en 2006 de forma gratuita. El proyecto se sostuvo completamente con apoyo de la creciente comunidad que no lo pensó dos veces en hacer sus donaciones. Con esto, los hermanos Adams (Bay 12 Games) pudieron hacer constantes actualizaciones agregando más y más contenido a un juego que ya era muy complejo desde sus inicios.

La versión del 2006 era muy rudimentaria en términos gráficos. Se podría decir que era un arte ASCII cuya caracterización era la de utilizar símbolos (sí, como estos: !»#$%&/()=?) para representar todos los elementos del entorno. Los enanos que caminaban por la fortaleza tenían un icono específico, pero el resto de cosas había que identificarlas de memoria: (´) para el pasto, (H) para los caballos, (X) para los muros, etc.

El público estaba bien con este estilo y los hermanos se negaron múltiples veces en trabajar con externos para abrirlo a más público. Sin embargo, debido a los quebrantos de salud de uno de los dos hermanos, en 2019 anunciaron que llegaría una versión premium (con su precio) a Steam de la mano de KitFox Games.

Dado este contexto, vamos a hablar en esta reseña de nuestra primera experiencia con un juego de tanta historia como Dwarf Fortress.

Conociendo Dwarf Fortress

Puedes elegir cientos de lugares donde iniciar, pero debes tratar de que tu zona contenga recursos hídricos, así como minerales adecuados.

Lo primero que debemos entender es que Dwarf Fortress es un juego que acude a la generación por procedimientos para explotar todo el encanto que tiene. Su modo de juego principal consiste en dirigir a un pequeño destacamento de enanos que están listos para formar un asentamiento. Para esto, el juego creará un mundo desde cero y le mostrará al jugador todo lo que se está generando en tiempo real: continentes, océanos, ríos, montañas, fortalezas, civilizaciones existentes, monstruos y demás. Todo esto no estará en limpio, sino que habrá una linea de tiempo de varios miles de años que asegurará que nuestros enanos sean habitantes de un mundo viejo, con historia y que ya tiene un trasfondo completo.

Esta generación de mundo es tan compleja que ejemplos populares de hoy en día como Minecraft tomaron a Dwarf Fortress de inspiración. Además, lo aleatorio no solo se queda en el mapa sino en los cientos de eventos e interacciones que pueden ocurrir. Esto es lo que ha llamado la atención de tanta gente, pues se presta para inventarse una historia o simplemente volver a sentirse fresco si se inicia con una nueva fortaleza.

Inicias con una carreta con recursos limitados.

¿Pero qué vamos a hacer en un mundo tan grande y lleno de cosas? El objetivo durante todos estos años ha sido el de simplemente sobrevivir. No hay un final de juego ni hitos importantes que nos digan que una partida se acabó. Los errores están a la orden del día y es muy probable que nuestra pequeña fortaleza perezca en las primeras estaciones. Esto es algo que la comunidad ha aceptado y los jugadores están acostumbrados a perderlo todo para iniciar de cero otra vez. Tal vez por esto lo consideran también ‘roguelike’.

Si queremos asegurarnos una supervivencia (al menos momentánea), nos veremos obligados a crear una fortaleza bajo tierra. Después de todo, es en las profundidades donde los enanos se sienten cómodos y pueden destacar como raza. Sin embargo, cavar varios metros bajo tierra no es todo: tendremos que recolectar comida, conseguir plantas, pescar, recolectar carne, destilar bebidas, hacer armas, entrenar soldados, hacer un pozo, construir mecanismos, hacer dormitorios, controlar plagas, etc. Las necesidades de los enanos son muchísimas y satisfacerlas todas para mantenerlos felices y vivos es el gran reto de este juego.

Una experiencia abrumadora para los primerizos

Sí, en esta reseña de Dwarf Fortress admitimos que hay tutoriales, pero estos son insuficientes e ineficientes.

La anterior lista es solo una pequeña muestra de todas las tareas que hay que completar en Dwarf Fortress. Ante esto, cualquiera esperaría que un lanzamiento en Steam no solo ayudaría a mejorar la parte gráfica (algo que se agradece inmensamente), sino que también habría tutoriales que den una noción mínima de cómo jugar. Tristemente, esto está un poco alejado de la realidad.

Efectivamente se puede iniciar un tutorial y recibir algunas instrucciones para saber cómo manejar la cámara, cómo se puede utilizar la herramienta de minería y el proceso para crear el primer almacén. Esto es muy importante, dada la urgencia de todas las partidas de irse bajo tierra y descargar la carreta inicial cuanto antes. No obstante, una vez acabada la primera sección de instrucciones, el tutorial se convierte en una especie de wiki que habla de la existencia de algunas mecánicas y menciona distintos usos que no son nada familiares para un novato. Lamentablemente, esto deja mal parado a cualquier primerizo que sigue sin saber qué hacer.

Después de varias horas siguiendo tutoriales creemos que todo está en orden… aparentemente.

La situación empeora para aquellos que no manejen muy bien el inglés. El título no salió en otros idiomas y se le suma el hecho de que el lenguaje usado es complicado de entender. Hay demasiados tipos de roca, madera y objetos con palabras no tan comunes. Inclusive, el autor de este artículo (nivel C1) tuvo que jugar con diccionario en mano para poder entender algunas instrucciones o paneles.

¿Cuál es la solución? Seguir de cerca tutoriales hechos por creadores de contenido (algunos canales recomendados son Blind (inglés) y Adenis (español). El tema es invertir las suficientes horas para poder tener las nociones básicas de todo. Ningún tutorial baja de los 40 minutos.

Es una lástima que no se haya hecho mucho (más allá de los gráficos) por llegar a un mayor público.

Aprendiendo a los golpes

Pero digamos que no tenemos problemas con el idioma y que estamos dispuestos a ver tutoriales por horas. De todas formas, nos encontraremos con muchas dificultades para seguirle el paso a jugadores más experimentados. Por ejemplo, se recomienda tener una buena cantidad de artesanías listas para la llegada de los comerciantes en otoño, puesto que vender objetos en el primer año es una manera efectiva de conseguir materiales importantes para el crecimiento temprano de la fortaleza. Sin embargo, para esto hay que haber cavado túneles, hecho granjas, haber asegurado comida y bebida y ya tener talleres de creación en funcionamiento. Otoño llega demasiado rápido.

¡Podemos comerciar! ¿No estás listo? Nada que hacer.

Cometer errores en Dwarf Fortress puede castigar en gran medida al jugador. Manejar mal el agua subterránea (incluso usando tutoriales) puede implicar una gran inundación que lleve a la muerte a todos los enanos. No estar preparado para un ataque externo puede llevar al mismo destino. Incluso, muchos jugadores se han sorprendido con muertes accidentales de enanos como cuando les cae un árbol encima.

Sin embargo, hay que decir que cuando se lleva cierto ritmo y ya no se sufre por lo básico, el título es una gran joya. Los amantes de los juegos de construcción y que les gusta tener todo bajo control encontrarán miles de cosas por hacer y por administrar dentro de la fortaleza. Cada sesión se juego se presta para aprender nuevas mecánicas y el crecimiento de la población solo hace que las cosas se hagan más interesantes.

¿Quieres hacer el mejor sistema de gestión de basuras? ¿Quieres animar tu taberna con la mejor música y buena cerveza? ¿Prefieres ver a tus enanos combatir con un sistema que tiene en cuenta puntos vitales del cuerpo en vez de puntos de vida? ¿Piensas hacer felices a los niños dándoles juguetes? Dwarf Fortress contiene esto y mucho más.

Dwarf Fortress 8/10 Nota Lo que nos gustó - Dos décadas de experiencia lo han llenado de mecánicas interesantes. - Siempre hay algo por hacer dentro de la fortaleza. - Los nuevos gráficos son mucho más claros y legibles. - Ver todo funcionando después de tantos tropiezos es un sentimiento increíble. Lo que no nos gustó - Tiene tantos elementos de micromanejo que jugarlo por primera vez resulta abrumador. - Los tutoriales no ayudan del todo a tener una noción del juego. - Se debe invertir demasiado tiempo para poder entender mínimamente lo que está ocurriendo. - No está en español. En resumen En una época en la que los juegos se hacen para consumo masivo, es sorprendente que Dwarf Fortress se empecine tanto en ser difícil de entrada y sin dar tantas explicaciones. Son pocos los que se tomarán la molestia de aprender a jugarlo, pero el esfuerzo y la paciencia se ven recompensados por uno de los juegos de construcción más complejos y pulidos de los últimos años.

Reseña hecha con una copia digital de Dwarf Fortress para PC (Steam) brindada por Kitfox Games.