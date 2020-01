EA retirará sus versiones de Tetris del mercado de juegos para móvil

Electronic Arts ha decidido no darle más soporte a sus versiones de Tetris para móviles y las retirará del mercado. Con la eliminación inmediata de las aplicaciones en la Play Store de Android, Tetris 2011 y Tetris Blitz aún tendrán tiempo de gracia en iPhone y saldrán de la App Store de Apple a partir del 21 de abril.

EA no ha dado explicaciones del por qué tendrá que sacar sus juegos de las tiendas digitales. Lo único que han expresado es que el viaje ha terminado y es hora de decir adiós. Probablemente se deba a que el desarrollador no quiere renovar la licencia del juego a The Tetris Company, propietario principal de la franquicia.

Esto deja un enorme vacío en los grandes aficionados de la franquicia. 35 años después, el título continúa siendo el pasatiempo por excelencia entre usuarios de diferentes edades. Además de eso, las versiones de EA eran las únicas con la licencia oficial, por lo que ahora queda un mar de imitaciones y copias baratas que no ofrecerán la misma experiencia.

El próximo título oficial vendría a ser Tetris Royale, el cual está siendo desarrollado por el estudio N3TWORK y está inspirado en la mecánica que hizo tan popular al éxito de Nintendo Switch, Tetris 99. El juego saldrá para Android y iOS para este año.

