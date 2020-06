Epic Games Store: los juegos gratuitos de esta semana y la siguiente

Ha llegado ese momento de la semana. Como ya deben estar acostumbrados, los usuarios de Epic Games Store ahora pueden hacerse con un título gratis. ¿Cuál es la promoción de esta semana? Entre el 18 y el 24 de junio, los jugadores de PC pueden hacerse con Pathway.

Desarrollado por Robotality y distribuido por Chucklefish, Pathway es un RPG táctico en el que los jugadores toman control de un grupo de exploradores en los años treinta. ¿Su misión? Acabar con los nazis antes de que se hagan con unos antiguos y peligrosos artefactos.

Pathway no será el único título que podrán descargar a lo largo de esta semana. Aunque actualmente no está disponible, The Escapists 2 podrá descargarse sin costo alguno. Este RPG de estrategia, desarrollado por Team 17 y Mouldy Toof Studios, pone a los jugadores en la piel de un recluso. Mientras cumplen con su rutina en la prisión, los jugadores deberán ingeniárselas para escapar. También podrán disfrutar de múltiples modalidades multijugador.

Para descargar estos dos títulos, basta con seguir este enlace.

Cabe mencionar que Epic Games también ha revelado los juegos que podrán descargarse gratuitamente a lo largo de la próxima semana. Estos serán AER: Memories of Old y Stranger Things 3: The Game. Estos estarán disponibles entre el 25 de junio y el 2 de julio.

AER: Memories of Old consiste en un juego de aventura en el que la protagonista puede transformarse en un pájaro. Esta habilidad le permite explorar las islas flotantes de su mundo.

Stranger Things 3: The Game es un RPG de estrategia que adapta y complementa los eventos de la tercera temporada de la celebrada serie de ciencia ficción de Netflix.

¡Mantente atento para hacerte con todos estos títulos de Epic Games Store!

Fuente: Epic Games Store