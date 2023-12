Estudio revela que la PS5 vendió más que todas las consolas de Xbox en 2023

Financial Time es una revista dedicada al estudio de los mercados en Estados Unidos. Este medio reveló que la PS5 vendió mucho más que las consolas de Xbox y Nintendo. Aunque esto no es una novedad, teniendo en cuenta que la guerra de ventas la lleva liderando PlayStation hace varios años. Si sorprendió a muchos fans de Xbox, que pensaban que tras la adquisición de Activision Blizzard la situación cambiaría a favor de ellos.

El estudio reveló que las ventas de la PS5 aumentaron un 65%, mientras que, Xbox disminuyó un 15% y Nintendo un 19%. Estos datos fueron recopilados con ventas a nivel global y que estiman la popularización de la consola de Sony en el mundo. Por otro lado, debemos tener en cuenta que no fue el mejor año para Xbox, puesto que sus grandes apuestas terminaron en fracaso. Redfall y Starfield no llegaron a los estimados de la empresa y todos sus errores y escándalos de salida no ayudaron a la intención de compra.

Por otro lado, la buena oferta de la PS5 con juegos de calidad y exclusivos ha sido una razón de compra para miles de usuarios, quienes la ven como la consola definitiva de videojuegos en la actualidad. La Nintendo Switch no se puede quedar atrás. Gracias a su portabilidad, es bastante famosa y líder en el mercado japonés, pero fuera de él sigue siendo una opción terciaría.

La PS5 alcanzó en 2023 según este estudio más de 50 millones de unidades vendidas, registrando otro año más como la consola líder del mercado. Esto no es nuevo. Ya lo hemos visto años anteriores y la estrategia de ofrecer exclusivos como Horizon, The Last of Us y God Of War tiene un impacto inmediato en ventas. Aunque Xbox y Nintendo posea el plan de suscripción de Xbox Games Pass, parece que cantidad no significa calidad.

Vía: Financial Times