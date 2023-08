EVO 2023: Arc System Works anuncia cuándo sale Under Night In-Birth II [Sys:Celes]

Durante el EVO Industry Showcase del 2023, Arc System Works y French-Bread revelaron la existencia de una secuela de Under Night In-Birth. La última revisión de este juego llegó a Steam en el 2020. Under Night In-Birth II [Sys:Celes] es el nombre del nuevo videojuego de lucha desarrollado por French-Bread, el cual cuenta con una demostración abierta para los asistentes de EVO 2023.

Under Night In-Birth II [Sys:Celes] estará totalmente localizado al español desde su lanzamiento.

Adicionalmente, Arc System Works compartió durante su panel en EVO 2023 un breve adelanto de Under Night In-Birth II [Sys:Celes] en el que se puede ver gran parte del grupo de personajes jugables que tendrá el título. Adicionalmente, el tráiler permite ver un poco de la jugabilidad y revela cuándo sale Under Night In-Birth II [Sys:Celes].

¿Cuándo sale Under Night In-Birth II [Sys:Celes]?

Según el tráiler Under Night In-Birth II [Sys:Celes] llegará en algún momento del 2024 a PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC vía Steam. Adicionalmente, tanto el tráiler como los desarrolladores presentes en el panel confirmaron que el juego tendrá el ‘ rollback netcode’.

Entre los personajes jugables vistos en el tráiler de presentación de Under Night In-Birth II [Sys:Celes] se encuentran Hyde, Linne, Waldstein, Orie, Seth, Vatista, Gordeau, Carmine, Yuzuriha, Hilda, Merkava, Chaos, Phonon, Mika, Byakuya, Nanase, Wagner, Londrekia, Enkidu, Eltnum y Akatsuki.

En nuestra reseña de Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] dijimos que este juego es una agradable alternativa en una época donde todos los juegos de pelea se esfuerzan por simplificar sus mecánicas para llegar a un público más amplio. A pesar de no contar con una amplia plantilla de personajes, se nos presenta un sistema de combate robusto y complejo. Este obliga al jugador ha pasar horas practicando para lograr dominarlo. Desafortunadamente, el ‘netcode’ no es el mejor, pero jugarlo con gente dentro del mismo país puede llegar a ser aceptable.

Fuente: canal oficial de Arc System Works en YouTube