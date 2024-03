Así será el contenido de Guilty Gear en Dave The Diver

Este excelente juego no independiente sigue recibiendo actualizaciones y contenido. Hace poco tuvo un ‘colaboración ‘crossover’ con Dredge y se prepara para recibir al mismísimo rey de los monstruos: Godzilla. Pero eso no es todo. Pronto habrá una edición especial de aniversario que , entre otras novedades, llevará los luchadores de Guilty Gear Strive al universo de Dave The Diver en una inesperada colaboración.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego. También pueden dar una mirada a nuestra reseña de Guilty Gear Strive.

La revelación de este nuevo contenido se dio en el tráiler que anuncia la edición física del juego para Nintendo Switch. Todo parece indicar que las novedades serán exclusivas para esta consola.

Esta edición especial corre a cargo de Arc System Work y saldrá a la venta el jueves 30 de mayo de 2024. Aunque es la «edición de aniversario», saldrá un mes antes de que cumpla un año en el mercado.

Contenido de Guilty Gear Strive en Dave The Diver

Los elementos de la colaboración con el juego de pelea incluidos como bonus en esta edición especial son los siguientes:

La canción The Disaster of Passion será agregada al minijuego de ritmo. Contará con la aparición especial de May.

Algunos visitantes del restaurante estarán haciendo ‘cosplay’ de personajes de Guilty Gear.

Tendremos diferentes motivos de Guilty Gear para decorar el barco, incluyendo uno de nuestra querida Bridget .

. Dave podrá usar el ancla y los combos de May como arma.

Además, incluirá un libro de arte digital del juego.

Les recordamos que, al menos de momento, todas estas novedades serán exclusivas de la edición de aniversario de Dave The Diver para Nintendo Switch.