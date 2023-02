Fashion Police Squad – Reseña

En los últimos años hemos visto una notable cantidad de juegos nuevos imitando el estilo visual y jugable del Doom original y sus “clones” de los años noventa. Nos referimos a títulos como Ion Fury, Amid Evil, Dusk y Cultic, el cual reseñamos hace unos meses. Casi todos estos títulos —a los que algunos se refieren como “boomer shooters”— usan ambientación de terror o ciencia ficción, pero Fashion Police Squad, el juego del que hablamos en esta reseña, no podía ser más diferente en ese aspecto.

En este “clon de Doom” no vamos a disparar contra hordas de demonios, extraterrestres invasores ni robots asesinos. Vamos a atacar a aquellos que cometen crímenes contra la moda.

Fashion Police Squad (FPS, ¿captan la broma?) salió originalmente para Steam en octubre de 2022, pero finalmente llegó a consolas. La versión en que basamos esta reseña es la de PS5. Como la broma de su nombre sugiere, es un juego de disparos en primera persona, pero su concepto es realmente gracioso y lleno de personalidad.

En este título controlamos a Desmond, un miembro de la policía de la moda que recorre las calles de Trendópolis corrigiendo a quienes se atreven a cometer crímenes contra el buen gusto con su forma de vestir. Los enemigos son oficinistas con trajes aburridos, turistas que usan calcentines con sandalias y “karens” que visten literalmente sacos de papas. Las armas son máquinas de coser que disparan agujas, cañones tinturadores y duendes zapateros que se encargan de las medias inadecuadas y los intolerables crocs. También podemos azotar enemigos con nuestro elegante cinturón para aturdirlos o ajustarles la ropa.

Aunque los escenarios son algo genéricos —las calles de una ciudad, los túneles de un metro, la playa, etc.— son muy coloridos y tienen esa personalidad única de los modelos ‘low-poly’. La música no está mal, pero es poco memorable. Un juego con esta temática merecía melodías más fuertes.

Todo en Fashion Police Squad es un juego de palabras. Los escenarios están llenos de parodias de marcas conocidas y el primer jefe del juego se llama ‘Hugo Bauss’. Esta es una de las principales gracias del juego, pero se pierde en la traducción al español. Como ejemplo, la pistola de agua D.R.I.P. se llama ‘Pulverizador’ en nuestro idioma, perdiendo completamente su doble sentido.

De hecho, el trabajo de localización es bastante malo, con traducciones literales que carecen de sentido. También notamos que muchos elementos de la versión de PC no fueron cambiados en consolas. A causa de eso nos encontramos con armas asociadas a lo números del teclado y con el texto “presiona [R] para revivir” cuando perdemos toda la salud. Por favor tengan en cuenta que nosotros probamos el juego antes que se pusiera a la venta y esto puede haber sido corregido en la versión de lanzamiento. Esperamos que haya sido así.

Volvamos al tema de la jugabilidad. Igual que otros clones de Doom, Fashion Police Squad es un juego con acción rápida e intensa. Esto no es como un Call of Duty en el que nos escondemos tras cobertura y buscamos el momento adecuado para disparar. Tenemos que estar en constante movimiento y evadir el daño es casi imposible. Salir con éxito de un escenario de combate depende de nuestros reflejos y la capacidad de cambiar al arma adecuada en el momento preciso. Verán, cada enemigo es débil sólo contra un tipo de arma —a veces dos— que depende del “crimen de la moda” que están cometiendo.

Las cosas se ponen graves cuando el juego comienza a arrojarnos diferentes tipos de enemigos en la misma arena. En estos casos tenemos que cambiar de arma constantemente para ajustarnos a la situación y priorizar las amenazas. Esto funciona de forma aceptable usando la rueda de cambio de equipo, pero sería mejor si cada arma estuviera asociada a una dirección de la cruceta.

Pero este no es solo un juego de disparos, sino también de plataformas. Como seguramente saben, las secciones de saltos en los juegos en primera persona no siempre salen bien y este es un ejemplo de eso. En ocasiones debemos usar el cinturón para balancearnos de una superficie a otra o mojar el piso con el Pulverizador para ganar velocidad y hacer saltos más largos. Estos momentos no son muy precisos y cometer errores de cálculo resulta demasiado fácil. Es verdad que no perdemos mucha salud al caer y podemos volver a intentar los saltos de inmediato, pero se pueden volver frustrantes.

Para agregar variedad, algunos niveles se convierten en persecuciones de autos o secciones de francotirador impidiendo que personas mal vestidas entren a un evento de moda. Estos cambios de ritmo son bienvenidos porque, a pesar de ser un juego corto de apenas 5-6 horas, llega un momento en que los tiroteos se comienzan a sentir repetitivos.

Fashion Police Squad nos sacó varias risas y algunos tiroteos fueron bastante emocionantes, pero no es un título memorable. La parodia que hace del mundo de la moda y los clichés de los juegos de disparos resulta graciosa, pero le faltan dientes. No es una sátira que tenga interés en criticar la industria de la alta costura, a la policía ni a la nostalgia por los juegos retro más allá de comentarios superficiales. La pasamos bien y no es caro, así que puede convertirse en un buen entretenimiento entre juegos más “serios”.

Fashion Police Squad 6.3/10 Nota Lo que nos gustó - Su sentido del humor.

- El encanto retro de sus gráficos.

- Algunos tiroteos pueden ser intensos y emocionantes. Lo que no nos gustó - Mal trabajo de localización.

- A pesar de su corta duración, puede volverse repetitivo.

- Abusa de las referencias a la cultura pop. En resumen Fashion Police Squad le da un giro estético inesperado a la reciente oleada de 'boomer shooters' con una graciosa parodia del género y de la industria de la moda. Hace reír y entretiene. Sus enemigos vulnerables solo a uno o dos tipos de armas hacen que los tiroteos sean emocionantes y caóticos, pero también pueden resultar frustrantes al igual que sus secciones de saltos. No es un juego especialmente original, memorable ni ingenioso, pero sirve para pasar un muy buen rato.

Reseña hecha con una copia digital de Fashion Police Squad para PS5 brindada por No More Robots.