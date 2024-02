Yoshitaka Murayama, creador de Suikoden ha fallecido

El estudio Rabbit & Bear ha anunciado que Yoshitaka Murayama, creador de la franquicia de JRPG Suikoden y quien actualmente se encontraba trabajando en Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, falleció el pasado 6 de febrero. Según el comunicado, el deceso de Yoshitaka Murayama se debió a complicaciones derivadas de una enfermedad no revelada por el estudio japonés.

Este juego es la primera colaboración en 25 de años entre Murayama (Suikoden I, Suikoden II) y Junko Kawano (Suikoden I, Suikoden IV).

Actualmente, Murayama se encontraba trabajando en Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Este es un sucesor espiritual de la franquicia Suikoden, en el cual se acredita a Murayama como escritor de escenarios y diseñador de juego. En el anuncio, el estudio Rabbit & Bear Studios confirmó que Murayama había terminado su trabajo en Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, pero sus compañeros y amigos se entristecen al saber que él no verá la reacción de los fanáticos a su trabajo. El estudio a cargo de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ha declaro que, antes que llegue la fecha de lanzamiento, comunicarán algunos cambios en las recompenses del Kickstarter. Así como también informará los cambios de organización que tendrá el estudio Rabbit & Bear luego del desafortunado fallecimiento de Yoshitaka Murayama.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes?

La campaña de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes recaudó ¥481.621.841 yenes, aproximadamente 18 mil millones de pesos de Colombia.

El lanzamiento de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes será el martes 23 de abril y estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC a través de Steam, Epic y GOG. La campaña de Kickstarter de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes es conocida por ser la tercera más exitosa de la plataforma, solo superada por Shenmue 3 y Bloodstained: Ritual of the Night.

Vía: ANN