Fortnite capítulo 5 temporada 2 tendrá ‘skins’ de dioses de la mitología griega

Aunque habíamos escuchado este rumor desde hace algunas semanas y los eventos en el juego apuntaban a que era cierto, finalmente podemos confirmarlo oficialmente. Cuando llegue la fecha de inicio de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 5 podremos conseguir ‘skins’ o atuendos de los dioses de la mitología griega en el pase de batalla y en la tienda.

Las misiones de Odisea, el mosaico con las cabezas de Cerbero y la aparición de la enorme mano en Carretes Clásicos de la que colgaba la gigantesca caja de pandora ya eran fuertes pistas sobre el tema de la próxima temporada.

La mano con la caja de Pandora emergió del suelo en la tarde del sábado 2 de marzo. Los jugadores podían dispararle en todas las partidas para eliminar poco a poco las cadenas que tenían una barra de salud de miles de puntos de salud. Parece que la idea es que los jugadores lograran liberar la caja el jueves, un día antes de comienzo de la nueva temporada. Por supuesto, la comunidad de Fortnite no quiso esperar y lograron hacerle todo el daño necesario en menos de 24 horas.

PANDORA'S BOX HAS OPENED ‼️



5 DAYS REMAIN TILL FORTNITE SEASON 2! 🏛️ pic.twitter.com/d12zCVtPRf — Rezztro (@Rezztro) March 3, 2024

Ahora que el torbellino de fuego se eleva al cielo, solo queda esperar el comienzo de la próxima temporada.

¿Cuándo empieza la temporada 2 de Fortnite Capítulo 5 con temática de mitología griega?

La fecha de inicio de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 5 será el viernes 8 de marzo de 2024. Los servidores serán apagados a las 4:00 a.m. para comenzar el mantenimiento y la temporada estará en vivo unas horas despúes, usualmente entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m.

¿’Skins’ de dioses griegos?

Todo parece indicar que habrán ‘skins’ de dioses griegos en el pase de batalla de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 5 . El primer ‘teaser’ de la temporada, publicado en la cuenta oficial en español del juego, muestra una constelación que claramente es Zeus, dios griego del trueno.

En los próximos días continuarán publicando imágenes como esta referenciando las ‘skins’ y novedades que tendrá la temporada. Se supone que también llegarán atuendos de Avatar: La leyenda de Aang.