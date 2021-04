Fortnite: ‘Reinicia a un amigo’ está de vuelta por tiempo limitado

A finales de 2020, Epic Games lanzó el programa ‘Reinicia a un amigo’. Este invitó a los jugadores más activos de Fortnite a traer de vuelta a aquellos que abandonaron el ‘Battle Royale’. A cambio, tanto el anfitrión como el invitado podrían conseguir recompensas.

Ahora, 4 meses después, Epic ha traído de vuelta esta iniciativa.

Cómo participar en ‘Reinicia a un amigo’ en Fortnite

Como la vez pasada, los jugadores deben entrar a este sitio web e iniciar sesión con su cuenta de Epic Games. Ahí, descubrirán si hay usuarios en su lista de amigos que no hayan jugado desde hace 30 días o más. Si cumplen con esta condición, podrán ser ‘reiniciados’. De no tener amigos que cumplan con los requisitos, los jugadores pueden conseguir puntos seleccionando a cualquier amigo en la lista. Sin embargo, no podrán reclamar el bono inicial de 100 puntos.

¿Cuánto durará ‘Reinicia a un amigo’?

El programa ‘Reinicia a un amigo’ estará disponible para todos los jugadores de Fortnite entre las 2:00 AM del 6 de abril y las 1:59 AM (hora Colombia) del 26 del mismo mes.

¿Qué recompensas pueden conseguir los jugadores de Fortnite por medio de ‘Reinicia a un amigo’?

Hay un total de 4 recompensas para los jugadores de Fortnite que participen en ‘Reinicia a un amigo’: el aerosol Reinicia a un amigo, el papel Latido, el planeador Destello tóxico y el pico Zanahoria de plasma. Cabe señalar que estas recompensas no son exclusivas.

¿Cómo se pueden conseguir las recompensas?

Tanto los invitados como los que invitan pueden desbloquear recompensas jugando juntos. Estas se entregarán en un plazo de 7 días tras desbloquearlas. Jugar una partida con un amigo reiniciado otorga un bono de 100 puntos a cada uno. Luego, cada partida otorgará 10 puntos.

¿Cuántos amigos pueden reiniciarse?

Es posible reiniciar a hasta tres amigos a la vez.

Fortnite está disponible para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android y PC.

Fuente: Epic Games