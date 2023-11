Paquete de Forza tuvo error de precio en Colombia, Xbox retiró los juegos a los compradores

Los errores de precio en videojuegos digitales no son algo nuevo. Incluso hay quienes los cazan para poder conseguir juegos a precios ridículos y en nuestro país recordamos mucho casos como el de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, que estuvo a 20.000 pesos colombianos en Steam, y el de Shin-chan: mi verano con el profesor, que por varios días estuvo a 161 pesos en la tienda de Nintendo Switch. Ahora le ocurrió a un pack con Forza Horizon 5 y Forza Motorsport, que fue puestos a la venta en la tienda de Xbox para Colombia con un gran error: su precio era de solo 227 pesos colombianos.

El pasado jueves 16 de noviembre, varios usuarios de Xbox en el país notaron que el precio de un paquete que contiene las ediciones premium de Forza Motorsport y Forza Horizon 5 era inusualmente bajo y claramente había sido puesto por error.

Como se puede ver en la siguiente imagen, publicada por la cuenta ‘juegos y disfrute’ en Twitter, el paquete de juegos aparecía con un precio de $379 pesos colombianos y esta rebajada a 227 pesos. Esto es menos de un 5% del valor de un solo dólar americano.

Obviamente, la noticia se regó como pólvora en foros, grupos de chat y redes sociales, por lo que un número incontable de jugadores aprovechó la inusual oferta, que se mantuvo sin ser corregida durante varios días. Cuando esta clase de errores suele ocurrir en otras plataformas como Steam, es usual que la compra se respete. Pero para tristeza de los compradores, eso no ocurrió en esta ocasión.

¿Qué hizo Xbox al respecto?

Al darse cuenta de la situación, el pack con las ediciones Premium de Forza Motorsport y Forza Horizon 5 fue retirado sin previo aviso de las librerías de juegos de quienes aprovecharon a comprarlo con el error de precio. Si visitamos la tienda ahora, aparece con el valor «correcto»: $879.800 pesos colombianos (223 usd), con una rebaja a $527.880 pesos hasta el 30 de noviembre de 2023.

Sobra decir que este nuevo precio no resulta tan atractivo como el que tuvo gracias al error.

Algunos usuarios anunciaron en redes sociales que contactaron a Xbox para protestar porque les retiraron el juego, pero no hubo una respuesta positiva. A partir de martes 28 de noviembre, algunos jugadores como este reportaron que ya les había aparecido el reembolso de la compra del juego en sus cuentas. Ahora tienen un saldo a favor de 227 pesos colombianos, aproximadamente 0,05 dólares.

El mensaje oficial de Xbox a los afectados dice lo siguiente: «desafortunadamente, no pretendíamos que este producto estuviera disponible y por eso cancelamos su orden, reembolsando cualquier pago hecho, y removiéndolo de la lista de ‘Mis juegos y apps’. Nos disculpamos por el inconveniente».

La molestia de muchos jugadores radica en que consideran que no se les respetó el precio de compra, como si sucedió con otros juegos en plataformas como Epic Store y Steam, según pudimos leer distintos comentarios de los grupos de Facebook Steam Colombia y Cazadores de Bits donde también mencionan algunos usuarios que todavía tienen el juego y no les han hecho el reembolso.

GamerFocus contactó a la agencia de relaciones públicas de Xbox en Colombia buscando una declaración sobre este curioso error de precio en el pack con las ediciones Premium de Forza Motorsport y Forza Horizon 5. Al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta pero la actualizaremos si nos llega en el futuro.