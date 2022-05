Free Fire: cómo conseguir gratis a Xayne, el nuevo personaje

Free Fire recibió hace poco la actualización OB34 de mayo de 2022, llamada ‘Revolución’, y para celebrar está ofreciéndonos el nuevo personaje Xayne totalmente gratis.

Pero que no tengamos que pagar por ella no significa que no tengamos que trabajar para agregarla y su paquete de aspecto a nuestra colección.

¿Cómo conseguir gratis a Xayne, el nuevo personaje de Free Fire?

Las recompensas del evento de Xayne son relativamente fáciles de conseguir, pues lo único que tenemos que hacer es jugar durante cierto tiempo.

Estas son las misiones y las recompensas que obtendremos por completar cada una. No se preocupen por la cantidad de tiempo que exigen, pues no tenemos que cumplirlo en una sola partida. Los tiempos son acumulables entre todas las partidas que juguemos hasta que termine el evento.

Nuevo personaje: Xayne – sobrevive 30 minutos

– sobrevive 30 minutos Fragmento universal x2500 – sobrevive 60 minutos

– sobrevive 60 minutos Fragmento universal x2500 – sobrevive 120 minutos

– sobrevive 120 minutos Fragmento universal x2500 – sobrevive 180 minutos

– sobrevive 180 minutos Paquete aspecto Xayne – sobrevive 240 minutos

Las misiones y recompensas del evento ‘Sorpresa especial’ con el personaje nuevo gratis estarán disponibles en Free Fire hasta las 3:59 a.m. (hora de Colombia) del viernes 3 de junio de 2022.

Recuerden que las recompensas deben ser reclamadas manualmente en el menú de eventos.

¿Cuál es la habilidad de Xayne?

La habilidad del nuevo personaje de Free Fire se llama Encuentro extremo. Este nos permite obtener 80 puntos de vida extras temporalmente, incrementa el daño a paredes gloo y escudos. Una vez activado, dura 10 segundos.

Su duración y los puntos de vida extra pueden aumentar al subir el nivel del personaje usando Fragmentos universales.

Fuente: Garena