Son amadas por uno y odiadas por otros, pero no se puede negar que estas figuras cabezonas de personajes de cientos de series, películas, cómics y juegos son increíblemente populares. Ahora, cansadas de llenar todos los estantes de las jugueterías, se pasaron al mundo de los PC y las consolas. Vamos a ver el primer avance de Funko Fusion, el videojuego de las figuras Pop.

Pueden encontrar el tráiler a continuación, el cual muestra escenas del juego en desarrollo al ritmo de Little Black Box, de BRKN love.

En este tráiler podemos ver que el juego Funko Fusion contará con la presencia de personajes de The Umbrella Academy, Shaun of the Dead, Jurassic Park, Chucky, La momia, Battlestar Galactica, The Thing, He-Man y los Amos del Universo, Volver al futuro y más en versión Pop.

Por lo poco que podemos ver en el avance, será un juego de acción y plataformas. Nos recordó bastante a los juegos de LEGO, especialmente al reciente Star Wars: The Skywalker Saga.

Este será el primer juego del estudio británico 10:10 Games y cuenta con el apoyo no solo de Funko Pop, sino de Universal Pictures. Eso explica un poco la elección de las series y películas que serán representados en el juego.

El videojuego de figuras Pop Funko Fusion saldrá a la venta en 2024 para PC y consolas. Todavía no han aclarado cuáles consolas serán.

Fuente: canal oficial de 10:10 Games en YouTube