Ya que octubre es caracterizado por ser el mes de las brujas, los usuarios de Xbox Live Gold no podían tener algo diferente a una selección de juegos gratis con un toque gótico. Aun así, los miembros de Games With Gold también podrán descargar un par de títulos independientes. Que sean más minimalistas no quiere decir que no sean una buena forma de pasar el tiempo.

Como de costumbre, todavía hay tiempo para descargar algunos títulos de agosto si poseen una suscripción vigente a Xbox Live Gold. Antes de que acabe el mes, los miembros del servicio pueden hacerse con Warhammer: Chaosbane y Samurai Shodown II. Hasta el 15 de octubre, pueden descargar Mulaka. Para saber más sobre estos juegos, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox One durante octubre (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

A lo largo de septiembre (2021), los usuarios de Xbox One con una suscripción vigente a Xbox Live Gold podrán hacerse con los siguientes juegos completamente gratis: Aaero y Hover.

De la mano de Mad Fellows, Aaero es un juego que mezcla el ritmo y los disparos. Al ritmo de las melodías de artistas como Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes y Neosignal, los jugadores deben recorrer psicodélicos escenarios y hacer frente a poderosos jefes.

Inspirado en Jet Set Radio, Hover permite que los jugadores exploren una ciudad futurista utilizando parkour. Como parte de la Resistencia, deben luchar contra el régimen realizando impresionantes trucos. Este título puede jugarse en solitario o compañía de otros jugadores.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox 360 durante octubre (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

Los usuarios de Xbox 360 suscritos a Games With Gold podrán descargar Castlevania: Harmony of Despair y Resident Evil Code: Veronica X. Al ser retrocompatibles en Xbox One, los poseedores de la consola de octava generación podrán disfrutar de estos títulos:

Este multijugador en línea reúne a 5 de los protagonistas más icónicos de la franquicia Castlevania para derrotar a Drácula. Hasta 6 jugadores pueden unir fuerzas para explorar su castillo y acabar con las criaturas que deambulan en este. Otros 6 personajes pueden comprarse.

Como sugiere su nombre, Resident Evil Code: Veronica X es una versión extendida del juego de 2000. Sin embargo, más allá de varias escenas cinematográficas nuevas, es el mismo que el de Dreamcast. En control de Claire Redfield, los jugadores deben escapar de la Isla Rockfort.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de octubre (2021) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis para Xbox que podrán conseguirse en octubre (2021), cortesía de Games with Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: Xbox Wire