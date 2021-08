Faltan pocos días para que concluya agosto, pero eso no ha evitado que Xbox haya compartido la selección de juegos gratis que estará disponible vía Games With Gold durante septiembre de 2021. En esta ocasión, los suscritos a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate podrán disfrutar de un ‘indie’, un RPG de acción ambientado en el universo de Warhammer y tres clásicos.

Como de costumbre, todavía hay tiempo para descargar algunos títulos de agosto si poseen una suscripción vigente a Xbox Live Gold. Antes de que acabe el mes, los miembros del servicio pueden hacerse con Darksiders III y Garou: Mark of the Wolves. Hasta el 15 de septiembre, pueden descargar Yooka-Laylee. Para saber más, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox One durante septiembre (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

A lo largo de septiembre (2021), los usuarios de Xbox One suscritos a Xbox Live Gold podrán hacerse con los siguientes juegos gratis: Warhammer: Chaosbane y Mulaka:

Ambientado en el universo de Warhammer, Chaosbane permite escoger entre cuatro clases: soldado humano del Imperio , mago alto elfo , asesino enano y explorador elfo silvano . Sin importar su elección, los jugadores deberán luchar contra las hordas del Caos con un sistema de combate reminiscente a Diablo. Podrán jugar en solitario o acompañados por otros 3 jugadores.

permite escoger entre cuatro clases: , , y . Sin importar su elección, los jugadores deberán luchar contra las hordas del Caos con un sistema de combate reminiscente a Diablo. Podrán jugar en solitario o acompañados por otros 3 jugadores. Inspirado en la mitología tarahumara, Mulaka es un juego de acción en el que los jugadores toman control del chamán Sukurúame. Utilizando el poder de los semidioses, el protagonista deberá hacer frente a criaturas y resolver rompecabezas para salvar a su pueblo.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox 360 durante septiembre (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

Los poseedores de Xbox 360 con una suscripción vigente de Games With Gold podrán descargar Zone of the Enders HD Collection y Samurai Shodown II. Ya que estos títulos son retrocompatibles en Xbox One, los usuarios de esta consola también podrán disfrutarlos:

Esta compilación remasterizada para consolas de séptima generación reúne las dos entregas principales de Zone of the Enders , las cuales debutaron originalmente en PlayStation 2. En ambas, los jugadores toman control de Jehuty —un Orbital Frame de gran poder— para participar en frenéticos combates entre ‘mechas’ en medio de un conflicto interestelar.

, las cuales debutaron originalmente en PlayStation 2. En ambas, los jugadores toman control de Jehuty —un Orbital Frame de gran poder— para participar en frenéticos combates entre ‘mechas’ en medio de un conflicto interestelar. Este clásico de peleas de SNK introdujo varias novedades a la franquicia Samurai Shodown. Además de suponer el debut de varios personajes, Samurai Shodown II introdujo la destrucción de armas y mecánicas defensivas como la habilidad rodar, agacharse y hacer ‘parries’. Para saber en qué punto de la cronología está ubicada esta entrega, sigan este enlace.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de septiembre (2021) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis para Xbox que podrán conseguirse en septiembre (2021), cortesía de Games with Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: Xbox Wire