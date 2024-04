Xbox Game Pass: los juegos que llegan y se van en la primera mitad de mayo (2024)

Los usuarios de este servicio por suscripción tendrán pocos títulos nuevos al comienzo de este mes, pero de gran calidad. Vamos a conocer cuáles son los juegos que se unirán al servicio por suscripción Xbox Game Pass en la primera mitad del mes de mayo de 2024 y cuáles lo abandonará.

Los juegos que agregarán son los siguientes:

Tomb Raider: Definitive Edition – jueves 2 de mayo

Si no han jugado el excelente comienzo de la trilogía de la «Lara Croft superviviente», aquí tienen la oportunidad de hacerlo en xCloud, consolas y PC.

Kona II: Brume – martes 7 de mayo

Experimenten esta misteriosa historia de horror y suspenso en xCloud, consolas y PC.

Little Kitty, Big City – jueves 9 de mayo

Este adorable juego indie de aventura y exploración será uno de los juegos disponibles en Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento oficial el 9 de mayo de 2024. Disponible para xCloud, consolas y PC.

Brothers: A Tale of Two Sons – martes 14 de mayo

Esta esta es la versión original del excelente juego de Josef Fares (A Way Out, It Takes Two), que recientemente tuvo un ‘remake’. Disponible para xCloud, consolas y PC.

Juegos que salen de Xbox Game Pass el miércoles 15 de mayo de 2024