GTA: Vice City – The Definitive Edition – Claves y trucos para PlayStation, Xbox y Switch

Desde sus inicios, la franquicia Grand Theft Auto siempre se caracterizó por el uso de claves y trucos meramente por diversión. Al ser un mundo abierto, el juego se prestaba para ser una caja de arena experimental sin necesidad de seguir la historia o completar las misiones de forma lineal. Eso no cambió sino que mejoró con la llegada de GTA 3 en 2001, y ahora con su secuela GTA: Vice City – The Definitive Edition en 2021.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition nos hace preguntarnos si las claves para PS2 y Xbox funcionan en las versiones remasterizadas de dichas plataformas. La buena noticias es que sí, sí funcionan, incluso en Switch. Trucos como munición infinita, salud, dinero y armas, entre otros. Claves y trucos para hacerle la vida mucho más fácil a Tommy Vercetti en GTA: Vice City – The Definitive Edition.

Estas claves y trucos pueden ser ingresados durante cualquier momento en la pantalla –no pausada– de juego. Es importante usar el pad direccional. Verás una notificación en la esquina superior izquierda al ser activados. Algunos, sin embargo, no la despliegan. Para inhabilitar un efecto como el de tiempo acelerado, simplemente hay que ingresarlo de nuevo. Algunos trucos podrían no funcionar.

Claves, trucos y secretos para GTA: Vice City – The Definitive Edition

Las siguientes claves y trucos de GTA: Vice City – The Definitive Edition funcionan en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch.

Up = arriba Down = abajo Left = izquierda Right = derecha

Todas las armas

PlayStation: R1 * R2 * L1 * X * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Xbox: RB * RT * LB * A * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Switch: R * ZR * L * B * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Salud completa

PlayStation: R1 * R2 * L1 * Círculo * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Xbox: RB * RT * LT * B * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Switch: R * ZR * L * A * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Incrementar nivel de búsqueda

PlayStation: R1 * R1 * Círculo * R2 * Left * Right * Left * Right * Left * Right

Xbox: RB * RB * B * RT * Left * Right * Left * Right * Left * Right

Switch: R * R * A * ZR * Left * Right * Left * Right * Left * Right

Reducir nivel de búsqueda

PlayStation: R1 * R1 * Círculo * R2 * Up * Down * Up * Down * Up * Down

Xbox: RB * RB * B * RT * Up * Down * Up * Down * Up * Down

Switch: R * R * A * ZR * Up * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Set de armas #1

PlayStation: R1 * R2 * L1 * R2 * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Xbox: RB * RT * LB * RT * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Switch: R * ZR * L * ZR * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Right * Up

Set de armas #2

PlayStation: R1 * R2 * L1 * R2 * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Left

Xbox: RB * RT * LB * RT * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Left

Switch: R * ZR * L * ZR * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Left

Set de armas #3

PlayStation: R1 * R2 * L1 * R2 * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Down

Xbox: RB * RT * LB * RT * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Down

Switch: R * ZR * L * ZR * Left * Down * Right * Up * Left * Down * Down * Down

Tanque

PlayStation: Círculo * Círculo * L1 * Círculo * Círculo * Círculo * L1 * L2 * R1 * Triángulo * Círculo * Triángulo

Xbox: B * B * LB * B * B * B * LB * LT * RB * Y * B * Y

Switch: A * A * L * A * A * A * L * ZL * R * X * A * X

Eliminar a Tommy

PlayStation: Right * L2 * Down * R1 * Left * Left * R1 * L1 * L2 * L1

Xbox: Right * LT * Down * RB * Left * Left * RB * LB * LT * LB

Switch: Right * ZL * Down * R * Left * Left * R * L * ZL * L

Semáforos en verde

PlayStation: Right * R1 * Up * L2 * L2 * Left * R1 ,L1 * R1 * R1

Xbox: Right * RB * Up * LT * LT * Left * RB *LB * RB * RB

Switch: Right * R * Up * ZL * ZL * Left * R * L * R * R

Ralentizar juego

(Ingresar de nuevo para seguir ralentizando)

PlayStation: Triángulo * Up * Right * Down * Cuadrado * R2 * R1

Xbox: Y * Up * Right * Down * X * RT * RB

Switch: X * Up * Right * Down * Y * ZR * R

Acelerar juego

(Ingresar de nuevo para seguir acelerando)

PlayStation: Triángulo * Up * Right * Down * L2 * L1 * Cuadrado

Xbox: Y * Up * Right * Down * LT * LB * X

Switch: X * Up * Right * Down * ZL * L * Y

Acelerar el reloj

(Ingresar de nuevo para desactivar)

PlayStation: Círculo * Círculo * L1 * Cuadrado * L1 * Cuadrado * Cuadrado * Cuadrado * L1 * Triángulo * Círculo * Triángulo

Xbox: B * B * LB * X * LB * X * X * X * LB * Y * B * Y

Switch: A * A * L * Y * L * Y * Y * Y * L * X * A * X

Cambiar ‘skin’

PlayStation: Right * Right * Left * Up * L1 * L2 * Left * Up * Down * Right

Xbox: Right * Right * Left * Up * LB* LT * Left * Up * Down * Right

Switch: Right * Right * Left * Up * L * ZL * Left * Up * Down * Right

Juega como Candy Suxxx

PlayStation: Círculo * R2 * Down * R1 * Left * Right * R1 * L1 * X * L2

Xbox: B * RT * Down * RB * Left * Right * RB * LB * A * LT

Switch: A * ZR * Down * R * Left * Right * R * L * B * ZL

Juega como Hillary King

PlayStation: R1 * Círculo * R2 * L1 * Right * R1 * L1 * X * R2

Xbox: RB * B * RT * LB * Right * RB * LB * A * RT

Switch: R * A * ZR * L * Right * R * L * B * ZR

Juega como Ken Rosenberg

PlayStation: Right * L1 * Up * L2 * L1 * Right * R1 * L1 * X * R1

Xbox: Right * LB * Up * LT * LB * Right * RB * LB * A * RB

Switch: Right * L * Up * ZL * L * Right * R * L * B * R

Juega como Lance Vance

PlayStation: Círculo * L2 * Left * X * R1 * L1 * X * L1

Xbox: B * LT * Left * A * RB * LB * A * LB

Switch: A * ZL * Left * B * R * L * B * L

Juega como Love Fist Guy #1

PlayStation: Down * L1 * Down * L2 * Left * X * R1 * L1 * X * X

Xbox: Down * LB * Down * LT * Left * A * RB * LB * A * A

Switch: Down * L * Down * ZL * Left * B * R * L * B * B

Juega como Love Fist Guy #2

PlayStation: R1 * L2 * R2 * L1 * Right * R2 * Left * X * Cuadrado * L1

Xbox: RB * LT * RT * LB * Right * RT * Left * A * X * LB

Switch: R * ZL * ZR * L * Right * ZR * Left * B * Y * L

Juega como Mercedes

PlayStation: R2 * L1 * Up * L1 * Right * R1 * Right * Up * Círculo * Triángulo

Xbox: RT * LB * Up * LB * Right * RB * Right * Up * B * Y

Switch: ZR * L * Up * L * Right * R * L * Right * Up * A * X

Juega como Phil Cassady

PlayStation: Right * R1 * Up * R2 * L1 * Right * R1 * L1 * Right * Círculo

Xbox: Right * RB * Up * RT * LB * Right * RB * LB * Right * B

Switch: Right * R * Up * ZR * L * Right * R * L * Right * A

Juega como Ricardo Diaz

PlayStation: L1 * L2 * R1 * R2 * Down * L1 * R2 * L2

Xbox: LB * LT * RB * RT * Down * LB * RT * LT

Switch: L * ZL * R * ZR * Down * L * ZR * ZL

Juega como Sonny Forelli

PlayStation: Círculo * L1 * Círculo * L2 * Left * X * R1 * L1 * X * X

Xbox: B * LB * B * LT * Left * A * RB * LB * A * A

Switch: A * L * A * ZL * Left * B * R * L * B * B

Autos voladores

(Puede no funcionar. Es necesario acelerar un buen tramo antes de una rampa o saliente)

PlayStation: Right * R2 * Círculo * R1 * L2 * Down * L1 * R1

Xbox: Right * RT * B * RB * LT * Down * LB * RB

Switch: Right * ZR * A * R * ZL * Down * L * R

Explotar vehículos cercanos

PlayStation: R2 * L2 * R1 * L1 * L2 * R2 * Cuadrado * Triángulo * Círculo * Triángulo * L2 * L1

Xbox: RT * LT * RB * LB * LT * RT * X * Y * B * Y * LT * LB

Switch: ZR * ZL * R * L * ZL * ZR * Y * X * A * X * ZL * L

Carros sobre el agua

PlayStation: Right * R2 * Círculo * R1 * L2 * Cuadrado * R1 * R2

Xbox: Right * RT * B * RB * LT * X * RB * RT

Switch: Right * ZR * A * R * ZL * Y * R * ZR

Mejorar maniobrabilidad

PlayStation: Triángulo * R1 * R1 * Left * R1 * L1 * R2 * L1

Xbox: Y * RB * RB * Left * RB * LB * RT * LB

Switch: X * R * R * Left * R * L * ZR * L

Cambiar clima a nublado / soleado

PlayStation: R2 * X * L1 * L1 * L2 * L2 * L2 * Triángulo

Xbox: RT * A * LB * LB * LT * LT * LT * Y

Switch: ZR * B * L * L * ZL * ZL * ZL * X

Cambiar clima a nuboso

PlayStation: R2 * X * L1 * L1 * L2 * L2 * L2 * X

Xbox: RT * A * LB * LB * LT * LT * LT * A

Switch: ZR * B * L * L * ZL * ZL * ZL * B

Cambiar clima a lluvioso

PlayStation: R2 * X * L1 * L1 * L2 * L2 * L2 * Círculo

Xbox: RT * A * LB * LB * LT * LT * LT * B

Switch: ZR * B * L * L * ZL * ZL * ZL * A

Cambiar clima a muy nublado

PlayStation: R2 * X * L1 * L1 * L2 * L2 * L2 * Cuadrado

Xbox: RT * A * LB * LB * LT * LT * LT * X

Switch: ZR * B * L * L * ZL * ZL * ZL * Y

Además de estas claves y trucos para GTA: Vice City – The Definitive Edition, no olvides que GTA 3: The Definitive Edition cuenta con su propio listado que acá te compartimos.