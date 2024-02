Guía Persona 3 Reload: cómo desbloquear el final bueno o verdadero

Atlus lanzó Persona 3 Reload a inicios de mes. Desde entonces, la desarrolladora japonesa reportó que el juego ya cuenta con un millón de copias vendidas. Gracias a esto, Persona 3 Reload se ha convertido en el juego de Atlus que ha alcanzado esa cifra en el menor tiempo posible. Con tal cantidad de copias en circulación —sin contar a aquellos que lo estén jugando por medio de Xbox Games Pass— es normal que muchos no solo busquen pasar el juego, sino también completar cada uno de sus logros. Uno de estos trofeos requiere desbloquear el final bueno del juego. Sin embargo, puede que muchos no sepan que desbloquear este final requiere de hacer algo especifico. Así que en esta guía de Persona 3 Reload, les enseñaremos cómo desbloquear el final bueno o verdadero del ‘remake’.

A partir de aquí hablaremos con ‘spoilers’ sobre Persona 3 Reload. Así que para seguir esta guía de Persona 3 Reload sin problemas, les recomendamos estar en el mes de diciembre del 2009 para conocer en qué momento se desbloquea el final bueno o verdadero de Persona 3 Reload.

¿Cómo desbloquear el final bueno o verdadero de Persona 3 Reload?

La decisión que desbloquea el final bueno o verdadero de Persona 3 Reload se debe tomar en «nochevieja», ósea el 31 de diciembre del 2009. Nosotros nos enteramos a inicio de diciembre sobre el día que tenemos que comunicar nuestra decisión. De esta forma todos los miembros de SEES estarán —durante los días de diciembre— reflexionando sobre el papel de ellos en la situación actual, al tiempo que ven como la apatía crece en los habitantes de la ciudad.

Durante los últimos meses del 2009 conocemos a Ryoji, un estudiante nuevo que tiene una conexión con Makoto Yuki —el protagonista de Persona 3 Reload—. A inicios de diciembre, Ryoji se encuentra con SEES y les dice que el mundo se acabará el año que viene y que no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Sin embargo, nos dice que sí lo matamos nuestros recuerdos de la hora oscura serán borrados y podremos vivir nuestros últimos meses en paz. Si no lo matamos tendremos que enfrentar a Nyx, un ser invencible que llegará a acabar con la vida en el planeta —basicamente «el tercer impacto»—.

La decisión que desbloquea el final bueno o verdadero del ‘remake’ de Persona 3

Para desbloquear el final bueno o verdadero de Persona 3 Reload y obtener el trofeo o logro llamado «De las sombras a la luz», solo debemos perdonar a Ryoji. Sin embargo, Ryoji intentará persuadirnos mostrándonos su verdadera forma.

Aquí solo debemos mantener nuestra decisión y Ryoji se ira.

¿Es posible cambiar el destino de Mokoto Yuki en Persona 3 Reload?

Es posible que el final de Persona 3 Reload, a diferencia que el de P5, no sea del agrado de algunos jugadores. Esto debido a que no el destino de Makoto no es tan «feliz» como el de Joker. Así que si se preguntan sí hay alguna forma de evitarlo, les contamos que no. No obstante, esto podría ser explicado en el rumorado futuro DLC de Persona 3 Reload que adaptará el epilogo del juego llamado The Answer.

Esperamos que esta nueva guía de Persona 3 Reload les haya sido de ayuda y los invitamos conocer todas las respuestas de los exámenes y las preguntas de clase en el siguiente enlace.