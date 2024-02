Guía Like a Dragon Infinite Wealth: dónde tomar la foto del arco iris

Ya todos conocemos que Like a Dragon: Infinite Wealth cuenta con una cantidad enorme de misiones, minijuegos y otras actividades. La gran mayoría de estas, cuenta con logros para ser desbloqueados. Afortunadamente, en Like a Dragon: Infinite Wealth, al igual que en otros juegos de la franquicia, para desbloquear los logros o trofeos no se requiere completar al 100% una actividad. Sin embargo, hay logros como Más allá del arcoíris o Somewhere Over the Rainbow que requieren una acción específica para que los jugadores lo desbloqueen.

Curiosamente, en Steam solo 1.9 % de los jugadores de Like a Dragon: Infinite Wealth ha desbloqueado el logro o trofeo Más allá del arcoíris o Somewhere Over the Rainbow. Así que esta guía de Like a Dragon: Infinite Wealth conocerán el mejor lugar para tomarle una foto al arco iris de Hawai.

¿Dónde tomar la foto en Like a Dragon: Infinite Wealth para desbloquear el logro o trofeo Más allá del arcoíris o Somewhere Over the Rainbow?

En Like a Dragon: Infinite Wealth cuando recorremos Hawai, en algunos momentos empieza a llover. Sin embargo, la lluvia pasa muy rápido y muchas veces este es el motivo por el que es difícil divisar un arcoíris. Así que en nuestra guía de Like a Dragon: Infinite Wealth les mostraremos la ubicación exacta para poder ver el arcoíris y desbloquear el logro o trofeo Más allá del arcoíris o Somewhere Over the Rainbow.

Ubicación del lugar para tomar la foto del arcoíris en Like a Dragon Infinite Wealth Ubicación del lugar para tomar la foto del arcoíris en Like a Dragon Infinite Wealth Ubicación del lugar para tomar la foto del arcoíris en Like a Dragon Infinite Wealth

Nuestro lugar recomendado para tomar la foto del arcoíris en Like a Dragon: Infinite Wealth queda justo afuera del Centro comercial Anaconda. Para ubicarnos debemos salir por el parqueadero del Centro comercial Anaconda y dirigirnos al puente Aloha por la calle River.

En este vídeo pueden ver la ubicación exacta para tomar la foto del arcoíris en Like a Dragon: Infinite Wealth y desbloquear el logro o trofeo Más allá del arcoíris o Somewhere Over the Rainbow.

Segunda opción para desbloquear el logro o trofeo Más allá del arcoíris o Somewhere Over the Rainbow de Like a Dragon: Infinite Wealth

La segunda ubicación recomendada para desbloquear el logro o trofeo Más allá del arcoíris o Somewhere Over the Rainbow en Like a Dragon: Infinite Wealth es la Playa Aloha. Igualmente, les recomendamos ver en el video la ubicación del arcoíris para que puedan tomar la foto.

